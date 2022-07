Digitalb nis një epokë të re

17:43 15/07/2022

Në 18-vjetor sjell aplikacionin OTT

Ashtu siç i takon një platforme lider, Digitalb është gati të nisë një epokë krejtësisht të re. Në 18 vjetorin e tij, Digitalb sjell për abonentët aplikacionin me të ri përmes teknologjise OTT, që mundëson që të gjitha kanalet e platformës të ndiqen në çdo cep të botës nga interneti.

Mjafton që aplikacioni të instalohet në një pajisje smart si televizor, tablet apo telefon dhe përmes kësaj teknologjie mund të ndiqen çdo program në librarinë e pasur Video on Demand, apo nëpërmjet Catch up TV.

Kjo do të thotë se asnjë program apo film që jeni duke parë apo që ka kaluar nuk humbet, pasi mund të ndalohet, si dhe të rikthehet për ta parë në moment të dytë.

Përkrah risisë teknologjike, Digitalb sjell një mori kanalesh për të gjitha grupmoshat kushtuar kinemasë, dokumentarëve, serialeve, argëtimit televiziv apo programet më të dashura për fëmijë, në shqip.

Një magji e vërtetë sportive vjen përmes eventeve më të mëdha. Sezoni i ri futbollistik që nis në pak ditë do të mbartë emocionet e Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 dhe futbollin Italian me kupën dhe Superkupën e Italisë.

Prej muajit Shtator e deri në vitin 2028 vijnë ndeshjet e Kombëtares Kuq e Zi, përfaqësues së Kosovës, si dhe eventet e futbollit shqiptar. Nuk do të mungojnë as kompeticionet evropiane, UEFA Nations League, Europa League, Conference League, Kualifikueset e Evropianit dhe Botërorit, si dhe sfidat më të rëndësishme miqësore. Të gjitha këto përmes aplikacionit më të fundit me teknologjinë OTT.

Tv Klan