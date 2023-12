Digjet makina e personazhit të Tik-Tok

14:59 02/12/2023

Ngjarja në lagjen Allias, Tiranë. Kozak Braçi: Nuk i kam askujt borxh

Shkrumbohet gjatë natës, makina e personazhit të njohur të rrjeteve sociale Kozak Braçi.

Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:50 minuta të mëngjesit të së shtunës dhe si pasojë ka vetëm dëme materiale. Për ngjarjen ka reaguar edhe vetë 30-vjeçari Braçi, i cili shfaqet pranë makinës së shkrumbuar tërësisht nga flakët.

Sipas tij nga djegia e automjetit janë trembur familjarët, dhe nuk ka probleme me njeri, e për këtë e parkonte makinën në rrugë. Braçi gjithashtu thotë se është e disa herë që i ndodhin ngjarje të tilla dhe po nuk e gjeti shteti atëherë do ta gjejë vetë me njerëzit e tij.

