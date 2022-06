Digjet manastiri i famshëm në Ukrainë

08:53 05/06/2022

Në Donbas, si pasojë e luftimeve është përfshirë nga një zjarr i madh një manastir i famshëm prej druri. Bëhet fjalë për manastirin Sviatohirsk Lavra në rajonin e Donetsk.

Kisha Ortodokse e Ukrainës tha se flakët kishin përfshirë faltoren kryesore të manastirit. Ukrainasit akuzojnë rusinë për këtë rast.

“Një tjetër krim i barbarëve rusë për të cilët nuk ka asgjë të shenjtë,” tha oficeri i ushtrisë ukrainase, Yurii Kochevenko, në Facebook.

Në një postim të qeverisë ukrainase në Twitter tregoheh manastirin i të paprekur, përpara se të goditej.

Rusia fajësoi trupat “nacionaliste” ukrainase për djegien e ndërtesës./tvklan.al

After russia's bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It's affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia's army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4