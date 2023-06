Digjitalizohet Kadastra, Rama: Jo më fole qokash

14:14 30/06/2023

Nga kjo e hënë, shërbimet e Kadastrës do të jenë online dhe çdo veprim do të kryhet nëpërmjet portalit e-Albania.

“Askush brenda në Kadastër nuk do të mundet dot t’ju përgjigjet. Asnjë nga kushërinjtë apo miqtë e miqve nuk do ju përgjigjen. Nga e hëna 3 Korrik, Kadastra është makineri digjitale. Askush nuk do të gjejë dot si trajtohet prona veç makinerisë së Kadastrës. Qytetarët të mos shkojnë më në Kadastër se nuk i pret askush, si në Bankën e Shqipërisë”.

Në prezantimin e reformës së Kadastrës, Rama theksoi se tashmë i jepet fund ndërhyrjeve për të përfituar shërbimet nga ky institucion.

“Do iu lutesha shumë mos të bëni më asnjë ndërhyrje për askënd. Se ky na ka sjellë aq vota, e ai na ka sjellë triumfin, se na duhet për të marrë fitoren, jo krushku, jo deputeti… dhe si çdo bankë, Kadastra nuk është një fole për qoka, për të gjithfarë lloj njerëzish që nuk kanë asnjë lidhje me atë. Kadastra është penguar në mënyrë të vazhdueshme nga ju, deputetët, ministra, kryetarë bashkisë”.

Një ndjesë e pati edhe për qytetarët, të cilët janë sorollatur nga ky institucion shtetëror.

“Dua ta them me gojën plot dhe kokën ulur, se sot është koha për të kërkuar një ndjesë shumë të madhe nga PS të gjithë atyre qytetarëve që kanë kaluar tortura”.

Kryeministri theksoi se nga kjo reformë pret dorëheqje masive, ndërsa premtoi paga më të larta.

“Rritja e pagave të Kadastrës do jetë shumë e konsiderueshme sepse punonjësit duhet të paguhen nga shteti dhe jo nga qytetarët. E vërtetë që Kadastra është institucioni i vetëm në Shqipëri që bashkëjeton me kërcënimet. Kjo ndjesë sot është një ndjesë që mezi kam pritur që të vijë dita ta bëj, por nuk e kam bërë më parë se kam i ditur që e nesërmja do të jetë po njësoj”.

Drejtoresha e Kadastrës, Dallëndyshe Bici prezantoi progresin e bërë deri më tani. Një rëndësi po i kushtohet edhe kualifikimit të punonjësve.

“Për herë të parë, është ngritur Akademia, personeli trajnohet për vendin e punës. Gjithashtu kemi marrëveshje me universitetin e Tiranës për shkëmbimin e njohurive me pedagogët e fushave, por edhe me lidhjen e kontratave me studentë të fushës që nga bankat e shkollës”.

