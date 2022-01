Dikur puthnin ekranin, tani djemtë kanë kritika për mami Nisidën

12:25 04/01/2022

Gazetarja e njohur Nisida Tufa ishte një nga mysafiret e “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Figura e njohur e ekranit erdhi e shoqëruar nga dy djemtë e saj të vegjël, me të cilët gëzon një marrëdhënie të veçantë. Në rrëfimin e saj për mëmësinë si mama djemsj, ajo ndan edhe eksperiencën se si ka qenë për ta jeta familjare, e gërshetuar me ekranin.

Katerina Trungu: Të të parit në televizor…Ndoshta ata janë mësuar tani duke të parë në ekran, por kur kanë qenë më të vegjël, si reagonin?

Nisida Tufa: Tani nuk është se iu bën shumë përshtypje, në fillim po. Puthnin ekranin e televizorit, sidomos kur i merrte malli sepse qëndrimi në punë me orë më të gjata apo kur qëllon që kam emisionin që dita bëhet më e gjatë me orë numerike, i merr malli dhe fiksohen pas ekranit, pro ka arritur deri aty që kanë arritur të më kenë bërë edhe kritikë. “Kjo veshje nuk më pëlqeu”, thotë Joni ose Enio “Të kishe veshurnjë ngjyrë apo model tjetër do ishte më bukur”./tvklan.al