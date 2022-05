“Dimër” në prag të verës

15:53 02/05/2022

Temperaturat ulen me 9 gradë

Ditët e ngrohta me temperatura verore i kanë lënë vend reshjeve të shiut me temperatura disa gradë më të ulëta se normalja e muajit Maj. Gjatë gjithë javës duhet të mbani një çadër me vete pasi moti do të jetë i paqëndrueshëm.

Sipas sinoptikanëve, temperaturat janë 4 gradë se vlerat normale të muajit Maj, dhe 9 gradë më të ulëta se java që lamë pas.

“Vendi është përfshirë nga reshje shiu dhe mot të paqëndrueshëm. Temperaturat kanë pësuar rënie të ndjeshme, kanë zbritur deri në 19 gradë”, tha sinoptikanti Hakil Osmani.

Të mërkurën pritet një përmirësim i përkohshëm i motit, pasi fundjava do të jetë sërish me reshje shiu. Moti i paqëndrueshëm parashikohet të mbizotërojë deri në mesin e muajit Maj.

