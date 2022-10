Dinamika e vrasjes së babë e bir në Klos

15:43 13/10/2022

Vëllai i autorit: Mbesa ishte traumatizuar, se dinim që vëllai kishte armë

Fiqiri Mjeshtri, autori i vrasjes së babë e bir në Klos, u vu në dijeni për ngacmimet që të rinjtë e familjes Shira dhe Hasula i bënin vajzës së tij përmes rrjeteve sociale.

Ishte pikërisht 39-vjeçari i cili mbrëmjen e së martës kërkoi të takohej me familjarët e të rinjve për të sqaruar këtë situatë të krijuar mes të rinjve. Takim ky që përfundoi tragjikisht pasi viktima, Iliri Shira refuzoi që lidhja mes djalit të tij, Kenados dhe vajzës së autorit të konsolidohej.

Fatmir Mjeshtri, vëllai i autorit tregon dinamikën e ngjarjes së rëndë, ku humbën jetën Iliri dhe Kenado Shira vetëm 17 vjeç dhe u plagosën Eglantin e Renato Hasula.

“Shira i bënte presion me rrjetet sociale. Kërcënimi që i ka bërë me jetë vajzës që do të të shkatërroj jetën, nga më të ndryshmet”, tha ai.

Në rrëfimin e tij, Fatmiri tregon se ai dhe vëllai i tij Besniku nuk ishin në dijeni që Fiqiriu kishte armë me vete, me të cilën vrau dhe vetën pak minuta pas ngjarjes.

“U futa unë që të mos ishte në prani vëllai vetëm që të zbutej muhabeti. Të ulja sherrin”, tha ai.

Ngjarja e rëndë u regjistrua mesditën e së mërkurës në ambjentet e jashtme të një lokali në Klos, ku takimi sqarues mes 3 familjeve prodhoi 2 të vrarë e dy të plagosur. Konkretisht viktima mbetën Ilir e Kenado Shira, ndërsa u plagosën Eglantin dhe Renato Hasula. Këto të fundit janë transportuar në Spitalin e Traumës për mjekim më të specializuar dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

