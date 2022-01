Dinamo kërkon kthesën në kampionat

18:01 07/01/2022

Shkëmbi: Objektivat t’i shikojmë javë pas jave

Skuadra e Dinamos ka zgjedhur Durrësin që të përgatitet para rinisjes së kampionatit. Rezultatet e 15 javëve të kaluara nuk kanë qenë më të mirat pasi janë grumbulluar 15 pikë dhe ekipi është në vendin e tetë.

Trajneri Bledi Shkëmbi thotë që objektivat do të qartësohen ndeshje pas ndeshje.

“Jemi të vetëdijshëm që nuk kemi bërë mirë gjatë fazës së parë. Të arrijmë të marrim rezultate pozitive, të marrim fitore që të ndryshojmë mbi të gjitha anën psikologjike dhe të shikojmë objektivat javë pas jave”.

Dinamo po përforcohet dhe Shkëmbi uron që të jenë bërë zgjedhjet që nevojiteshin. Një nga të afruarit është mesfushori me përvojë Sabien Lilaj.

“Shpresoj të kemi bërë përforcimet e duhura, shpresoj që futbollistët që kemi afruar do të na ndihmojnë”.

Viti 2022 do të nisë me një ndeshje të fortë, pasi Dinamo do të luajë me Kukësin e vendit të dytë.

