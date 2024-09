Dinamo fitoi 2 – 1 me përmbysje me Vllazninë kryesuese, duke i shkaktuar shkodranëve humbjen e parë pas 3 fitoreve radhazi. Ekipi kryeqytetas pësoi fillimisht gol në pjesën e parë ne minutën e 28 me anë të Salës.

Në fillimin e pjesës së dytë Vllaznia mbeti me 10 lojtarë. Ishte pikërisht shënuesi i golit Sala që doli nga loja me kartonin e dytë të verdhë.

Kjo i krijoi mundësinë dinamos të kthente lojën në favor të saj. Fillimisht barazimi në minutën e 79, edhe me ndihmën e VAR.

Goli i fitores erdhi në minutën e 5 shtesë nga Dejvi Bregu…

Me këtë fitore Dinamo ngjitet në vendin e katërt me 11 pikë.

Ndeshja tjetër mes Laçit dhe Teutës, rezultoi me fitoren e durrsakëve. Beqaj ishte autori i vetëm i suksesit.

Teuta renditet e katërta me 10 pikë, ndërsa Laçi mbetet i fundit në kuotën e pikëve.

