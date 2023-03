Dior ndërthur stilet e viteve 1950 me trendet moderne

Shpërndaje







15:25 04/03/2023

Marka luksoze frymëzohet për koleksionin e ri nga figura të rëndësishme femërore

Stilistja e Dior, Maria Grazia Chiuri, u fut në arkivat e viteve 1950 për sfilatën e rradhës të shtëpisë së njohur të modës. Chiuri shpjegon pse vendosi të frymëzohej pikërisht nga kjo periudhë për këtë koleksion.

“Është shumë ndryshe, ideja që kemi për vitet ’50, sidomos për mua sepse e kuptova, kur shikoja gjatë gjithë kohës filma amerikanë dhe në atë kohë situata ishte shumë ndryshe në Evropë në krahasim me SHBA-në. “

Për agjencinë e lajmeve Reuters , ajo vë në dukje se cilat ishin gratë që e frymëzuan për koleksionin e ri.

“Gratë të cilat ishin gjithashtu kliente të Dior-it , si Juliette Greco, e cila ishte një këngëtare e mrekullueshme dhe njëkohesisht një nga intelektualet e kohës , gjithashtu Edith Piaf, së bashku me Catherine Dior të cilat përfaqësojnë më së miri mirë frymën e këtij qyteti.”

Catherine Dior , Gréco dhe Édith Piaf jetuan një jetë shumë të ndryshme nga njëra- tjetra por që sipas gazetës britanike The Guradian kishin të përbashkët ndjenjën e rebelizmit. Catherine Dior, motra e themeluesit të shtëpisë, Christian Dior ishte një anëtare e rezistencës franceze, e cila mblidhte informacione mbi lëvizjet e trupave dhe anijeve luftarake gjermane me emrin e koduar “Caro”.

Ajo u arrestua nga forcat gjermane dhe u dërgua në një kamp përqendrimi përpara se të arratisej në 1945.

Kjo ngjarje frymëzoi vëllain e saj, i cili u bë pjesë e përpjekjeve për t’u dhuruar shpresë dhe optimizëm grave si motra e tij, që vuajtën gjatë luftës së dytë Botërore.

Është ky nocion i historisë që ka luajtur në mendjen e Maria Grazia Chiurit për koleksionin vjeshtë/dimër 2023. Kjo është pasqyruar në veshjet e shumëllojshme, si këmisha me mëngë të shkurtra me kopsa, të kombinuara me funde të plota, dhe xhaketa ku dalluan motivet me lule me të cilat modelet parakaluan.

Sfilata tërhoqi shumë fansa që kërkonin të shikonin këngëtaren e Kpop Jisoo dhe aktoren Charlize Theron, të cilët u ulën në rreshtin e parë pranë anëtarëve të familjes të kompanisë që zotëron LVMH.

Klan News