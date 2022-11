Diploma e Barletit

15:59 10/11/2022

Pasaporta më e mirë e tregut të punës

Universiteti Barleti në kampusin e ri më modern në vend, në një atmosferë optimiste organizoi ceremoninë e diplomimit të studentëve. Diplomimi si një moment i rendësishëm për studentët dhe pedagogët, finalizoi përpjekjet dhe sakrificat për t’u shndërruar në “Barletas”.

Me diplomën e Universitetit Barleti, studentët fitojnë shansin jo vetëm për punësim të garantuar, por edhe për promovim të shpejte në karrierë si profesionistë të sukseseshëm duke konkurruar denjësisht si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Diplomimi këtë vit përkon me një moment të rendësishëm për Universitetin Barleti, me hapjen e Fakultetit te Katërt të Shkencave Mjekësore me programe studimi në Infermieri, Fizioterapi, Farmaci.

Prof. Dr. Evda Vevecka, Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Universiteti Barleti: Për këtë vit është hapur për herë të parë fakulteti i shkencave mjekësore dhe të shëndetit. Është një fakultet i ri, por me programe të mirëpregatitura dhe me nje staf të përkushtuar.

Këto programe studimi në shkencat mjekësore, si dhe ato ekzistueset në shkenca të tjera, ofrojnë standardet më të larta akademike dhe profesionale në përgatitjen dhe kualifikimin e profesionistëve të ardhshëm.

Nëse jeni maturant dhe ende nuk e keni vendosur…Universiteti Barleti është zgjedhja e duhur!

Tv Klan