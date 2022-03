Diplomatët dalin nga salla gjatë fjalës së Lavrov

13:22 01/03/2022

Përfaqësuesit e Europës dhe aleatë të tjerë u larguan nga salla e mbledhjes së jashtëzakonshme të Parlamentit Europian teksa ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov u shfaq në një videokonferencë.

