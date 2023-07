Disa persona sulmojnë me thikë 32-vjeçarin në Tiranë, arrestohet njëri prej tyre

16:11 08/07/2023

Një 25-vjeçar ka plagosur me thikë ditën e djeshme një person tek “Rruga e Dibrës” në Tiranë.

Policia bën me dije se autori me inicialet M.M ka rënë në pranga. Ai e ka kryer këtë akt në bashkëpunim me persona të tjerë të cilët ende nuk janë identifikuar.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 arrestuan shtetasin shtetasi M. (M). M., 25 vjeç, banues në Tiranë, pasi ditën e djeshme, në Rrugën e Dibrës, në bashkëpunim me persona të tjerë ende të paidentifikuar, ka dëmtuar me mjet prerës (thikë) shtetasin F. M., 32 vjeç.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale”, njofton policia./tvklan.al