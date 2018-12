Disfatë e rëndë për May-n në parlamentin britanik

Pak para debatit për marrëveshjen për Brexitin, Dhoma e Poshtme e Parlamentit britanik e ka rritur presionin ndaj kryeministes May. Deputetët i dëshmojnë qeverisë se i ka shkelur të drejtat e parlamentit.

Shkaku për këtë konstatim është se qeveria pati refuzuar që t’i vërë në dispozicion Dhomës së Poshtme versionin e plotë të një ekspertize ligjore të brendshme për marrëveshjen e Brexitit me BE. Prokurori i Përgjithshëm, Geoffrey Fox e pati argumentuar refuzimin me formulimin se paraqitja e plotë “do të binte ndesh me interesin publik” dhe do të zbulonte sekrete shtetërore.

Pas kësaj, deputetë të zemëruar iniciuan një debat për mosrespektimin e parlamentit. Projektvendimin për këtë e paraqiti partia opozitare laburiste. Me një shumicë prej 311 nga 293 vota, deputetët votuan në mbështetje të mocionit që qeveria i ka shkelur të drejtat e parlamentit.