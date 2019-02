“Disiplina” dënon Kastriotin

Kastrioti është dënuar me dy ndeshje në fushë asnjanëse pas dhunës së ushtruar ndaj disa prej lojtarëve të Skënderbeut.

Klubi krutan që dështoi në përmbushjen e përgjegjësive organizative të takimit të vlefshëm të kategorisë superiore u dënua edhe me 50.000 lekë gjobë.

Ndëshkimit nga komisioni i disiplinës nuk i shpëtoi as Tirana. Për shkak të sjelljes së gabuar të tifozëve që hodhën sende të forta në fushë gjatë ndeshjes me Teutën klubi kryeqytetas u dënua me 200.000 lekë gjobë.

Për të njëjtën arsye disiplina dënoi edhe klubin e Flamurtarit. Vlonjatët morën një gjobë prej 100 mijë lekësh.

Tv Klan