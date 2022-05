Disiplina dënon Partizanin e Tiranën

10:21 12/05/2022

Gjobë dhe ndeshje pa spektatore për “të kuqtë” pas përplasjeve në derbi në “Elbasan Arena”

Komisioni i Disiplinës dhe Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit ka dënuar klubet e Partizanit dhe të Tiranës për sjelljen e gabuar të spektatorëve, të cilët hodhën sende në fushë, dëmtuan stadiumin dhe ndërprenë përkohësisht lojën në derbin e 7 Majit në “Elbasan Arena”.

“Të kuqtë” dënohen me një gjobë 100.000 lekë dhe zhvillimin e 4 ndeshjeve pa spektatorë. Pas shlyerjes së gjysmës së tij do të aplikohet pezullimi me kusht për gjashtë muaj për klubin.

Me një gjobë 200.000 u dënuan edhe bardheblutë.

Edhe Vllaznia u dënua me 50 000 lekë gjobë për sjelljen e gabuar të tifozëve.

Lojtari i kuqebluve Kristi Qarri, për sjellje antisportive u dënua me 2 ndeshje pezullim.

Trajneri i Skënderbeut, Skënder Gega, për përhapjen e deklaratave denigruese ndaj zyrtarëve të ndeshjes, pas përfundimit të ndeshjes Dinamo – Skënderbeu, u dënua me 50.000 lekë gjobë.

