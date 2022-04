Dita e 38 e luftës – Ukraina: Tërheqja e Rusisë, e dukshme në veri

09:42 02/04/2022

◾Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se tërheqja e trupave ruse “është e ngadaltë, por e dukshme” në veri.

◾Zelensky ka paralajmëruar ukrainasit se “beteja të forta i presin përpara” në lindje të vendit rreth Donbasit dhe Kharkiv.

◾Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq do të bëjë ditën e sotme një tjetër përpjekje për të evakuuar civilët në Mariupol, pasi dështoi ditën e djeshme.

◾Më shumë se 3 mijë qytetarë mundën që të largoheshin nga qyteti port ka njoftuar Zelensky.

◾Forcat ukrainase kanë rimarrë qytetet e Bucha dhe Irpin, që ndodhen në veri të Kievit.

◾Ministria e Jashtme ukrainase tha se nuk mund të konfirmojë ose mohojë pretendimet se forcat e saj sulmuan një depozitë nafte në Rusi.

Zelenksy: Beteja të forta na presin, situatë e vështirë në lindje

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha gjatë një fjalimi se situata ushtarake në lindje të vendit “mbetet jashtëzakonisht e vështirë”.

Ai tha se trupat ruse po tërhiqen në veri, “ngadalë, por në një shkallë të dukshme”.

Megjithatë ai paralajmëroi se ata po grumbullohen dhe po përgatiten për goditje të reja të fuqishme në rajonin e Donbasit dhe qytetin Kharkiv.

“Beteja të forta na presin përpara. Nuk mund të mendojmë sikur i kemi kaluar të gjitha sfidat”, tha ai.

SHBA rrit mbështetjen ushtarake për Ukrainën

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur mbështetjen e tyre ushtarake për Ukrainën për të përballuar agresionin e Rusisë. Sipas Pentagonit paketa e ndihmës së re ushtarake do të jetë 300 milionë Dollarë.

Amerikanët do të furnizojnë ushtrinë e Ukrainës me raketa të teknologjisë së fundit të drejtuara me lazer si dhe me dronë ushtarake. Tek dronët me të rendesishëm janë ata që quhen Kamikazë pasi janë të pajisura me koka shpërthyese dhe kanë një efektshmëri të lartë.

Gjithashtu amerikanët po përpiqen që të furnizojnë Ukrainën edhe me tanke të periudhës sovjetike. Këto tanke do të merren nga aleatet e NATO-s që kanë qenë më parë pjese e bllokut komunist.

Përsa i përket luftimeve ato vazhdojnë me intensitet të lartë në zonat jugore e lindore. Në Mariupol situata humanitare mbetet tejet kritike. Presidenti i Ukrainës, Zelensky ka deklaruar se deri më tani në Mariupol janë vrarë 5 mijë qytetarë, ndërsa 170 mijë civilë kanë mbetur të bllokuar.

Forcat ruse kanë vijuar tërheqjen e tyre në veri të Ukrainës. Tashmë ato janë larguar nga periferia e Kievit, por kanë shtuar presionin në zonat lindore. Gjatë natës rusët kanë bombarduar rajonet e Poltavës e Luhanskut.

Sipas analistëve ushtarakë ruset tani do të përqendrojnë sulmet e tyre në zonat lindore e jugore për të krijuar një linje të bashkuar të Donbasit me Krimenë, që i kanë pushtuar prej kohësh.

