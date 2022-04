Dita e 41 e luftës – Zelensky: Rusia po përpiqet të mbulojë krimet e luftës

08:57 05/04/2022

◾Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, thotë se forcat ruse po përpiqen që të fshehin gjurmët për krimet e tyre të luftës.

◾Zelensky pretendon se më shumë se 300 persona janë vrarë dhe torturuar në Bucha, afër Kievit.

◾Pamjet shokuese të trupave të pajetë të civilëve në rrugët e Bucha kanë shkaktuar një reagim të gjerë ndërkombëtar që kërkojnë dënimin e Rusisë.

◾BBC ka publikuar më shumë prova në lidhje me vrasjen e civilëve pranë Kievit. 4 persona dyshohet se janë qëlluar dhe më pas janë varrosur në një varr të cekët.

◾Presidenti Biden e quan Vladimir Putin një kriminel lufte dhe thotë se do duhet të përballet me gjyqin në lidhje me këto incidente.

◾Rusia mohon të gjitha pretendimet dhe thotë se videot janë falsifikuar, por pa dhënë ndonjë provë për këtë.

Pekini bën thirrje për bisedime për t’i dhënë fund luftës

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, foli të martën me homologun e tij ukrainas Dmytro Kuleba, ku ripërsëriti thirrjen Kinës për bisedime, për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë.

Kjo është biseda e parë e raportuar midis dy ministrave të jashtëm që nga 1 Marsi, kur Kuleba i kërkoi Pekinit të përdorte lidhjet me Moskën për të ndaluar pushtimin rus, sipas Ministrisë së Jashtme të Ukrainës.

“Luftërat përfundojnë një ditë. Çelësi është se si të reflektohet mbi dhimbjen, të ruhet siguria e qëndrueshme në Europë dhe të vendoset një mekanizëm i balancuar, efektiv dhe i qëndrueshëm evropian i sigurisë”, tha Wang, sipas ministrisë.

“Kina është e gatshme të luajë një rol konstruktiv në këtë drejtim në një pozicion objektiv.”

Kuleba shkroi në Twitter se ai ishte mirënjohës ndaj Wang Yi për solidaritetin me viktimat.

Telefonata sipas Reuters u bë me kërkesë të Ukrainës. Një aleat i ngushtë i Moskës, Kina ka refuzuar të dënojë veprimet e Rusisë në Ukrainë ose ta cilësojë atë një “pushtim”.

Por Pekini në të njëjtën kohë ka shprehur “mbështetje të palëkundur” për sovranitetin e Ukrainës. Kina ka bërë gjithashtu thirrje për paqe dhe ka thënë se është e gatshme të ndihmojë në përfundimin e luftës përmes diplomacisë.

Biden: Putin të gjykohet për krime lufte

Presidenti i SHBA Joe Biden ka bërë thirrje që presidenti rus Vladimir Putin të gjykohet për krime lufte, në një kohë kur çdo ditë e më shumë po dalin në pah prova të mizorive që dyshohet se janë kryer nga forcat ruse në Ukrainë.

Ka një zemërim ndërkombëtar në rritje për vrasjen e pretenduar të civilëve në Bucha, një qytet pranë kryeqytetit Kiev.

“Ky njeri është brutal”, tha Biden për liderin rus, duke përsëritur se ai beson se Putin “është kriminel lufte”.

Ndonëse pa dhënë prova, Rusia tha se imazhet e masakrave në Bucha ishin inskenuar nga Ukraina.

Zelensky betohet: Do ta nxjerrim ushtrinë ruse para drejtësisë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka premtuar se do të ndjekë pretendimet për krime lufte kundër forcave ruse në rajonet e pushtuara të vendit.

Gjatë një fjalimi për popullin e tij, Zelensky tha se hetuesit do të bëjnë maksimumin për të identifikuar autorët e këtyre armiqësive.

“Po bëjmë gjithçka mundemi për të identifikuar stafin e ushtrisë ruse të përfshirë në këto krime. Do të jetë një punë e përbashkët e shtetit tonë me BE dhe institucionet ndërkombëtare, në veçanti Gjykatën Ndërkombëtare Kriminale. Të gjitha krimet e pushtuesit janë të dokumentuara. E gjithë baza procedurale e nevojshme do të përgatitet për të sjellë para drejtësisë ushtarët rusë fajtorë për çdo krim që kanë kryer”, tha Zelensky.

Udhëheqësi ukrainas ka shtuar se ka diskutuar statusin e hetimeve me Presidenten e KE-së, Ursula Von Der Leyen, Presidentin polak Andrzej Duda dhe kancelarin austriak Karl Nehammer.

Raporti: Beteja e radhës do të bëhet për Slovyansk

Trupat ruse po përgatisin një ofensivë kundër qytetit lindor të Slovyansk në një përpjekje për të shtyrë në lindje dhe për t’u lidhur me forcat e tjera në rajonin e Donbasit, sipas vlerësimit të fundit nga Instituti për Studimin e Luftës.

“Përpjekjet e forcave ruse që përparojnë nga Izyum për të kapur Slovyansk, ka të ngjarë të jenë beteja e radhës kryesore e luftës në Ukrainë”, thuhet në raport.

Rusët duhet të marrin “Slovyansk si hapin e tyre minimal”.

Nëse nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë, përpjekjet e tyre për të kapur rajonet lindore të Donetsk dhe Luhansk “ka të ngjarë të dështojnë”. Forcat ruse vazhdojnë të bëjnë pak ose aspak përparim në sulmet në ato zona, thotë një ekspert.

Trupat e Ukrainës gjithashtu vazhdojnë ta mbajnë Mariupol dhe ka të ngjarë të shkaktojnë viktima të shumta tek rusët.

Trupat ruse janë larguar nga rajonet Chernihiv dhe Sumy në veri.

Rusia po përdor municione thërrmuese në zonat civile

Qyteti jugor i Ukrainës Mykolaiv vazhdon të bombardohet nga rusët, thotë kryetari i bashkisë së qytetit port të Detit të Zi për BBC.

Oleksandr Senkevych thotë se tani municionet thërrmuese po përdoren në zonat civile në qytetin e tij, veprim që nuk ka asnjë vlerë ushtarake, por që bëhet në mënyrë që të krijojë panik dhe si parapërgatitje e forcave ruse për një operacion tokësor.

Senkevych u ka bërë thirrje të gjitha grave dhe fëmijëve që të largohen nga Mykolaiv për të kufizuar viktimat civile.

“Jemi çdo ditë nën bombardime. Dje patëm dy bombardime. Dje ata na bombarduan me bomba thërrmuese, me raketa thërrmuese që ranë nëpër lagje, në shtëpi ku njerëzit vijnë për të fjetur dhe në mëngjes shkojnë në punë”.

BE drejt sanksioneve të reja ndaj Rusisë

Bashkimi Europian do të “përgatisë me urgjencë sanksione të reja kundër Rusisë”, thotë i ngarkuari i BE-së për Politikën e Jashtme, Josep Borrell. Ai megjithatë nuk bëri të qartë së çfarë sanksionesh janë duke u përgatitur dhe se kur do të merret vendimi për to. “Masakra në qytetin Butsha dhe në të tjera qytete ukrainase do të përfshihen në listën e mizorive të kryera në tokën europiane”, tha Borrell. BE i dënoi ashpër “mizoritë” e pandehura se janë kryer prej forcave të armatosura ruse. “Ne jemi solidar me Ukrainën dhe me popullin ukrainas në këto orë trishtimi”, tha Borrell.

Ai bëri të qartë gjithashtu, se nga këndvështrimi i BE-së, autoritetet ruse janë përgjegjëse për mizoritë e kryera gjatë pushtimit të tyre. Për të nxjerrë përpara drejtësisë nëpunësit përgjegjës qeveritarë dhe ushtarakë, po mbështeten pakufizim hetimet e nisura nga Gjykata Ndërkombëtare Penale si dhe puna e komisionit hetimor të Komisarit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut, vuri në dukje Borrell. Edhe BE-ja ndihmon Prokurorinë e Përgjithshme ukrainase dhe shoqërinë civile në mbledhjen dhe sigurimin e dëshmive për krime lufte.

Në zonën periferike të Kievit, Butsha pas tërheqjes së trupave të ushtrisë ruse nga ky rajon i kryeqytetit ukrainas janë gjetur qindra kufoma civilësh. Numri i përgjithshëm i të vdekurve nuk është i qartë. Sipas të dhënave të kryebashkiakut të Butshas, Anatoly Fedoruk, janë varrosur në varr masiv 280 vetë, sepse varrezat janë sulmuar. Prokurorja e Përgjithshme ukrainase Iryna Venediktova bën fjalë për 410 civile të vdekur në rrethin e Kievit.

Gjermania dëbon 40 diplomatë rusë

40 diplomatë rusë duhet të largohen nga Gjermania pasi janë shpallur “persona të padëshiruar”. Ministrja e Jashtme Annalena Baerbock komunikoi, se pjesëtarët e Ambasadës Ruse “kanë punuar çdo ditë këtu në Gjermani kundër lirisë sonë, kundër bashkëpunimit dhe shoqërisë sonë”. Kur diplomatët shpallen persona të padëshiruar, ata duhet të largohen nga vendi.

Puna e diplomatëve rusë është “një kërcënim për ata që kërkojnë të gjejnë mbrojtje tek ne”, deklaroi Baerbock duke argumentuar vendimin. “Këtë ne nuk do ta tolerojmë. Këtë ia kemi komunikuar ambasadorit të Rusisë sot pasdite” (04.04). Ambasadori rus Sergej Netshajev u thirr në Ministrinë e Jashtme nga sekretari i shtetit, Andreas Michaelis dhe u informua për dëbimin e diplomatëve. Personat e prekur kanë kohë pesë ditë për t’u larguar nga Gjermania. Sipas këtyre informacioneve mendohet, se personat në fjalë mund të jenë të lidhur me shërbimet informative ruse.

Lidhur me mizoritë në qytetin ukrainas Butsha, Baerbock tha, se këto imazhe “dëshmojnë për një brutalitet të pabesueshëm të udhëheqjes ruse” dhe të atyre që që ndjekin propogandën e tyre, “për një zell asgjësimi, që tejkalon çdo kufi”. Imazhe të ngjashme druhet se mund të ketë edhe nga shumë zona të tjera, ku trupat ruse e kanë pushtuar Ukrainën. “Kësaj mizorie ne duhet t’i kundërvihemi me forcën e lirisë dhe të demokracisë sonë si dhe me humanizmin tonë”, tha ministrja e Jashtme.

Edhe Franca ka dëbuar një sërë diplomatësh rusë. Ata rrezikojnë sigurinë kombëtare, vuri në dukje Ministria e Jashtme në Paris. “Ky hap është pjesë e një nisme europiane.” (Burimi: DW)

Zelensky akuza Putin: Propagandë për vrasjet e civilëve, po hedhin dyshime që…

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka akuzuar Rusinë se po tenton që të mbulojë provat e krimeve të luftës që janë kryer nga trupat e saj në zonat e pushtuara.

Zelensky, i cili do të ketë fjalim në një takim që do të ketë Këshilli i Sigurimit të OKB-së, ka akuzuar regjimin e Vladimir Putin për ngritjen e një operacioni propagandë për të hedhur dyshime se civilët ukrainase janë vrarë nga forcat mbrojtëse.

“Duhet të jemi të ndërgjegjshëm se pas vrasjes masive të civilëve në rajonin e Kievit, pushtuesit mund të kenë një qëndrim ndryshe ndaj krimeve të tyre”, tha udhëheqësi ukrainas.

“Ata kanë nisur një fushatë false për të mbajtur të fshehtë fajin që kanë në vrasjet masive të civilëve në Mariupol. Do të bëjnë dhjetëra intervista në skenë, do të rieditojnë regjistrime dhe do të vrasin njerëz në mënyrë specifike për ta bërë të duket sikur janë vrarë nga dikush tjetër”, tha Zelensky.

Sipas Zelensky-t, Rusia e ka përdorur të njëjtën taktikë kur ka rrëzuar një avion Boeing në rajonin e Donbasit dhe më pas akuzuan Ukrainën.

“Dolën me teori të ndryshme konspirative. Arritën aq larg sa pretenduan se trupat e pajetë u lanë në avion para se të rrëzohej”, tha ai.

Zelensky i ka bërë thirrje liderëve Perëndimorë që të vendosë të tjera sanksione mbi regjimin e Vladimir Putin, duke thënë se ndëshkimet “duhet të jenë më në fund më të fuqishme”.

