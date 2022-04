Dita e 53 e luftës | Rusia i ofron mbrojtjes së Mariupolit një ‘mundësi’ dorëzimi

08:43 17/04/2022

– Përfaqësues të Rusisë kanë deklaruar se se do t’u kursejë jetën ushtarëve ukrainas në Mariupol nëse ata dorëzojnë armët sot.

– Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky tha më herët se eliminimi i luftëtarëve ukrainas në Mariupol do t’i jepte fund bisedimeve.

-Zyrtarët lokalë thonë se Rusia po planifikon të kufizojë hyrjen në Mariupol nga e hëna.

-Kryebashkiaku i Kievit ka paralajmëruar banorët që të jenë të kujdesshëm ndaj sulmeve të mëtejshme raketore ruse.

-Vitali Klitschko u bën thirrje atyre që kanë ikur nga qyteti të mos kthehen.

-Rusia ka ndaluar kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson dhe ministra të tjerë të lartë të hyjnë në Rusi për shkak të qëndrimit “armiqësor” të vendit ndaj luftës.

Mbretëria e Bashkuar: Rusia mund të ketë zhvendosur forcat, por jo synimet

Synimet e Rusisë për dominimin e saj rajonal dhe për ta bërë Ukrainën të braktisë “orientimin e saj euro-atlantik” mbeten të njëjta, pavarësisht lëvizjes së saj drejt përqendrimit të sulmeve të saj në Ukrainën lindore, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar.

Në përditësimin e fundit të inteligjencës britanike, thuhet se forcat ruse vazhduan të rivendosin pajisjet luftarake dhe mbështetëse nga Bjellorusia drejt Ukrainës lindore, duke përfshirë dhe afër Kharkiv dhe Severdonetsk.

Sipas raportit, zona në lindjen e vendit vazhdojnë të goditen.

Ndihma ushtarake amerikane fillon të mbërrijë në Ukrainë

Disa dërgesa ndihme ushtarake nga SHBA kanë filluar të mbërrijnë në Ukrainë, sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë të cituar nga CNN.

Në fillim të kësaj jave, Presidenti Joe Biden miratoi një ndihmë ushtarake shtesë në vlerë prej 800 milionë dollarësh (600 milionë £) për Ukrainën.

Biden u shpreh se mbështetja do të përfshijë armë të reja të përshtatura për të luftuar “sulmin më të gjerë” të pritshëm të Rusisë në lindje.

SHBA-ja është zotuar të ofrojë më shumë se 3 miliardë dollarë (2.3 miliardë £) ndihmë ushtarake për Ukrainën nën administratën e Biden.

Kushti që ka vendosur Rusia për mbrojtjen ukrainase

Rusia ka thënë se nuk do të rrezikojë jetën e ushtarëve ukrainas në Mariupol, të cilët do të dorëzohen në orët e ardhshme.

Nga ora 06:00 me orën e Moskës dhe për disa orë më pas, forcat ruse kanë thënë se do të lejojnë ushtarët të largohen nga bastioni i fabrikës së çelikut Azovstal – me kusht që të lënë armët dhe municionet e tyre pas.

Ata që e bëjnë këtë do të trajtohen në përputhje me konventën e Gjenevës për të burgosurit e luftës, thuhet në një deklaratë nga ministria ruse e mbrojtjes.

Deklarata e lëshuar orë më parë, tha se forcat ruse u kanë transmetuar detaje të marrëveshjes homologëve të tyre ukrainas çdo 30 minuta gjatë natës.

Nëse pranojnë, thotë Rusia, forcat ruse do të ngrenë flamuj të kuq në orën 06:00 dhe ukrainasit duhet të ngrenë flamuj të bardhë rreth perimetrit të fabrikës së çelikut.

Zyrtarët ukrainas nuk kanë dhënë asnjë shenjë se ata planifikojnë të pranojnë ofertën.

