Dita e 78 e luftës: Udhëheqësit e Finlandës pro anëtarësimit në NATO

08:29 12/05/2022

◾“Finlanda duhet të paraqesë një kërkesë për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s”, kanë deklaruar presidenti finlandez Sauli Niinisto dhe kryeministrja Sanna Marin në një deklaratë të përbashkët të dhënë ditën e sotme.

◾Nga ana tjetër, Rusia ka paralajmëruar se do të ketë pasoja nëse bashkohen me NATO-n.

◾Suedia dhe Finlanda kanë parë rritjen e mbështetjes publike për anëtarësimin në NATO që kur Rusia pushtoi Ukrainën.

◾Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Boris Johnson ka nënshkruar ditën e djeshme deklarata sigurie për Suedinë dhe Finlandën, ku është zotuar për mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar nëse ushtarakët e tyre sulmohen.

◾Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka quajtur Rusinë “kërcënimin më të drejtpërdrejtë” për rendin botëror, duke pasur parasysh pushtimin e saj në Ukrainë.

Finlanda pro aplikimit për anëtarësim në NATO

Po ashtu, liderët e Finlandës thanë se duhet aplikuar pa vonesë për anëtarësim në NATO.

“Gjatë kësaj pranvere, është zhvilluar një diskutim i rëndësishëm për anëtarësimin e mundshëm të Finlandës në NATO. Është dashur kohë që parlamenti dhe e gjithë shoqëria të vendosin qëndrimet e tyre për këtë çështje. Është dashur kohë për kontakte të ngushta ndërkombëtare me NATO-n dhe vendet anëtare të saj, si dhe me Suedinë. Anëtarësimi në NATO do të forconte sigurinë e Finlandës. Si një anëtare e NATO-s, Finlanda do të forconte të gjithë aleancën e mbrojtjes. Finlanda duhet të aplikojë për anëtarësim në NATO pa vonesë. Shpresojmë që hapat kombëtarë që duhen ende për të marrë këtë vendim do të ndërmerren me shpejtësi brenda ditëve në vijim“, thanë Niinisto dhe Marin në një deklaratë të përbashkët.

Kjo lëvizje është një ndryshim i madh i politikës i shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.

Finlanda, e cila ndan një kufi prej 1,300 km (810 milje) dhe një të kaluar të vështirë me Rusinë, duket se do të marrë hapin e rëndësishëm. Megjithatë pritet për t’u parë se çfarë do të ndodhë.

Kryebashkiaku i Kievit: Me rrezik që banorët të rikthehen në qytet

Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, ka paralajmëruar banorët e larguar se është e rrezikshme të rikthehen në qytet. Në një intervistë të gjatë për CNN, ai ka thënë se rreziku rus ekziston akoma dhe Kievi vijon të jetë objektiv kryesor i Rusisë.

Sipas tij, nuk është e sigurt që banorët e larguar nga Kievi të rikthehen në Ukrainë.

“Fatkeqësisht, sot nuk mund të garantojmë sigurinë e çdo banori”, ka thënë kryebashkiaku i Kievit.

“Çdo cep i Ukrainës, çdo qytet dhe qytezë është nën kërcënim teksa Rusia vijon luftën barbare kundër vendit tonë”, ka shtuar Klitschko.

A do të anëtarësohet Finlanda në NATO?

Të gjithë sytë janë tani tek Finlanda, pasi presidenti dhe kryeministrja e këtij shteti janë shumë të vendosur për të parashtruar qëndrimet e tyre nëse vendi mund të anëtarësohet ose jo në NATO.

Vendi nordik ka pasur një histori të gjatë neutraliteti. Ndërsa lufta e Putinit në Ukrainë nuk po ndalet, nivelet e mbështetjes publike për anëtarësim janë rritur në nivele rekord, me 76% të finlandezëve dhe 57% e suedezëve thonë se e mbështesin një gjë të tillë.

Por jo të gjithë janë dakord se kjo do t’i bëjë vendet e tyre më të sigurta. Dhe Rusia, e cila përdor zgjerimin e NATO-s si pretekst për pushtimin e saj është fuqimisht kundër kësaj lëvizjeje.

