Dita e 95 e bombardimeve ruse në Kharkiv

Shpërndaje







12:20 29/05/2022

Këta kraterë të mëdhenj dëshmojnë fuqinë shkatërrimtare të bombave që po përdorin rusët në bombardimet e ditëve të fundit në lindje të Ukrainës. Pamjet janë xhiruar në rajonin e Harkivit, ku bombat shkatërruan një impjant me panele diellore për prodhimin e energjisë.

Bombardimet me intensitet të tillë janë shtuar gjatë orëve të fundit në rajonet lindore të Ukrainës, teksa ushtria ruse po përpiqet të marrë kontrollin e plotë të rajoneve të Luhanskut e Donjeckut. Për t’u bërë ballë të tilla sulmeve, zyrtarët në Kiev lëshuan një tjetër thirrje ndaj perëndimit që të shtojë furnizimet me armatime të rënda për ushtrinë ukrainase. Tashmë nevojitet artileri me rreze të gjatë veprimi.

Ditët e fundit, në Ukrainë kanë mbërritur topat Houicer me rreze të gjatë veprimi, ndihmë nga Shtetet e Bashkuara. Ata shihen si arma më efektive për t’iu kundërpërgjigjur sulmit me artileri të rëndë nga Rusia që shkatërruar qytete të tërë deri më tani. Sakaq, zyrtarët ukrainas thonë se deri më tani kanë shaktërruar 30% të tankeve moderne që rusët kanë dërguar për luftime në terren. Sipas Kievit, bilanci i ushtarëve rusë të vrarë ka arritur në 30 150.

Tv Klan