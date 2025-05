Aktivitetet e shumta u zhvilluan edhe në ditën e dyte të çeljes së sezonit turistik në Himarë. Ato kulmuan mbrëmjen e së Shtunës me koncertin në sheshin e qytetit, ku pjesë e tyre u bë edhe banda frymore e Korfuzit. Në këtë event ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili në fjalën e tij foli për investimet në Himarë.

“Të mbarojë edhe fushata elektorale dhe të fokusohemi te punët në këtë territor. Kemi mbyllur një pjesë të konsiderueshme të çështjeve të pronësisë, me shtëpitë e vjetra, por e di shumë mirë që puna vazhdon me pjesë të tjera që kanë të bëjnë me pronësinë. Nga ana tjetër, të shtyjmë përpara për investime që sjellin cilësi, pashë shumë turistë, lloj-lloj gjuhës. Jemi akoma në fillim të Majit dhe jam i bindur që do të jetë një sezon i jashtëzakonshëm.”

Teksa nuk ngurroi të bënte batuta edhe me kryebashkiakun e Korfuzit.

“S’agapo poli Corfu! Corfu, number one! The best!”

Pas fjalës së kryeministrit, nisi ajo që u cilësua si festivali i fishekzjarrëve, që realizohet për herë të parë në qytetin e Himarës. Aktiviteti 2-ditor për çeljen e sezonit turistik tërhoqi jo vetëm shqiptarët, por edhe turistët e huaj, të cilët shijuan edhe rrezet e diellit.

Me nisjen e sezonit turistik në Himarë, bashkia e këtij qyteti synon që të tërheqë turistë vendas dhe të huaj përgjatë gjithë vitit, jo vetëm për plazh, por edhe për atraksione të tjera të zonës.

Tv Klan