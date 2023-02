Dita e dytë e Kuvendit të PD, Uran Butka kritikon Berishën për autoritarizëm

10:19 08/02/2023

Në ditën e dytë të Kuvendit Kombëtar të PD-së një nga delegatët Uran Butka ka kritikuar lidershipin e PD-së për autoritarizëm në drejtimin e partisë nga Sali Berisha. Uran Butka i cili kritikoi për garën e kryetarit të partisë pa asnjë alternativë tjetër, ka kandiduar në kuvendin e kaluar të PD-së. Butka pak minuta para votimit i bëri thirrje delegatëve që të votonin vetëm për Sali Berishën.

Uran Butka: I tepërt dhe emocional ishte rrëfimi “Unë jam Sali Berisha” që ngjante me një ditiramb për vete, në vend të një analize të gabimeve që gjithnjë ka munguar. Ndryshimi, kërkon ndryshime në radhë të parë nga lidershipi që nga Sali Berisha dhe Ridvan Bode e deri në drejtuesit e tjerë për të çliruar idetë dhe energjitë e nevojshme. Mendoj që dalja vetëm me një kandidaturë për kryetar partie, pa kandidatura alternative, është një nonsens.

Ndërsa kryedemokrati Sali Berisha ka reaguar qetë ndaj fjalës së Butkës duke e cilësuar mënyrë e lirisë së fjalës.

Sali Berisha: Kjo është një Parti Demokratike që pranon spektrin më të gjerë të mendimeve. E vërteta është që gara ka qenë tërësisht e hapur, ai që ka dëshiruar, ka kandiduar.

Ndër diskutantët, ka mbajtur një fjalim dhe ish-themeluesi i PD-së Genc Ruli. Ndryshimet në statutin e PD-së morën miratimin e plotë nga delegatët e partisë, si zbatimi i parimit një anëtar një votë, e mandati i kryetarit nga 3 bëhet në 4 vjet.

Jozefina Topalli: Natyrisht u fol për mandatin e delegatëve dhe të kuvendit që do përkojnë me mandatet parlamentare meqenëse jemi një parti elektorale që do i përgjigjemi në kohë fushatave elektorale dhe u gjet edhe nga të tjerët shumë pozitivisht dhe kaloi pa probleme.

Në Kuvendin Kombëtar po vazhdon procedura e votimit për kryetarin e partisë dhe Këshillin Kombëtar, rezultatet e të cilave do të dalin në mbrëmje. /tvklan.al