Dita e dytë e mësimit, pedagogët sërish në protestë

11:36 18/10/2022

Pedagogët kanë vijuar bojkotin e mësimit edhe në ditën e dytë të nisjes së vitit akademik. Ata kërkojnë rritjen e pagave, teksa kanë paralajmëruar se nëse kërkesat e tyre nuk do të plotësohen ata do të vijojnë protestën dhe bojkotin e mësimit çdo ditë nga ora 10:00 deri në 12:00.

“Sindikata e Punonjësve të Universiteteve të Shqipërisë, duke falenderuar stafin akademik, ndihmës akademik e administrativ që mbështeti protestën e ditës së parë, deklaron vijimin e protestës dhe në ditët në vijim, në mbështetje të peticionit të datës 30 Gusht 2022, drejtuar Kryeministrit, Ministres së Arsimit dhe rektorëve të universiteteve publike, në formën e ndërprerjes së plotë të procesit mësimor përgjatë gjithë ditës, si dhe nëpërmjet grumbullimit para fakulteteve në orën 10:00, çdo orë 10:00. Të gjithë fakultetet e Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe Fakultetit të Arteve do të mblidhen në orën 10:00, në mënyrë të qendërzuara para Universitetit Politeknik, këtu në këtë vend, ashtu siç janë dhe sot. Të dashur kolegë, vetëm vijimi dhe qëndresa jonë e përbashkët do të mundësojë vlerësimin dhe kthimin e dinjitetit akademik të stafeve tona universitare. Një thirrje të veçantë i bëjmë ndërgjegjes së atyre kolegëve që nuk janë bashkëngjitur kësaj lëvizje deri tani, duke shpresuar në bashkimin e tyre me ne në ditët në vijim”, tha kreu i sindikatës, Sandër Kovaçi.

