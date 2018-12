Dita e dytë e protestës së studentëve

Studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës u janë bashkuar prej mëngjesit të sotëm studentëve të Arkitekturës, Urbanistikës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, që kanë bojkotuar mësimin, e po protestojnë në ambientet e fakultetit të Arkitekturës e Urbanistikës, kundër tarifave të arsimit.

Ishin studentët e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Arkitekturës dhe Urbanistikës, që nisën të martën një protestë në universitetin e tyre, duke kundërshtuar pagesën e vendosur për çdo provim të mbartur, në vlerën 6 mijë lekë të reja. Njëlloj studentët kundërshtojnë edhe rritjen e tarifës vjetore të studimeve, sipas tyre e papërballueshme.

Studentët po firmosin një peticion me kërkesat e tyre, shkruhet në faqen FB të Lëvizjes për Universitetin, dhe bëjnë thirrje për solidaritet me ta, përveç politikanëve. Studentët do e zhvendosin protestën para ministrisë së arsimit. /abcnews.al