Në afatin e fundit ligjor, kryeministri Edi Rama i bëri thirrje emigrantëve që të votojnë dhe të dërgojnë me postë fletët e votimit të marra nga KQZ-ja, për t’u bërë pjesë e asaj, që e cilëson si dita e gjykimit të popullit sovran.

“Ky është mesazhi i fundit që dua tu përcjell të gjithë motrave e vëllezërve tanë në diasporë ku ende ka zarfe që janë nëpër shtëpia, ku ende ka kohë për tu bërë pjesë e takimit historik të 11 Majit. Për të takuar historinë së bashku me shumicën dërrmuese të shqiptarëve që më 11 Maj, do të përcaktojnë pa asnjë ekuivok rrugën e fatit europian të Shqipërisë”, tha Rama.

Për liderin e socialistëve zgjedhjet e 11 Majit nuk janë vetëm për të përcaktuar se kush do të qeverisë vendin për katër vitet e ardhshme.

“Janë zgjedhje për të përcaktuar se ku do të jetë Shqipëria në 2030, se si Shqipëria do të përballojë dhe mbyllë negociata në 2027. Kush ende e ka zarfin në shtëpi do ta bëjë një mund të vogël”, tha Rama.

Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në sistemin pluralist në Shqipëri, emigrantët shqiptarë do të votojnë nga shteti ku jetojnë e punojnë.

KQZ ka shpërndarë mbi 245 mijë zarfe në shtetet ku shqiptarët kanë shprehur interesin për të votuar. Ndërsa kanë mbërritur deri më tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve rreth 175 mijë vota të emigrantëve, ku shifra më e lartë u takon shqiptarëve që jetojnë në Itali dhe në Greqi.

