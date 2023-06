Dita e parë e stërvitjes, kuqezinjtë zhvilluan seancën e parë me Syvinho-n

23:40 05/06/2023

Kombëtarja shqiptare nis gurmbullimin për dy sfidat e vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Europian “Gjermani 2024” ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe. Trajneri Sylvinho dhe stafi i tij teknik punuan në fushën e Shtëpisë së Futbollit me një pjesë të lojtarëve, të cilët kanë mbërritur në grumbullim më herët pasi kanë përfunduar ndërkohë impenjimet me klubet e tyre.

Lojtarët prezentë në seancën stërvitore të së hënës ishin Berisha, Strakosha, Kastrati, Simoni, Adrian Bajrami, Mihaj, Veseli, Laçi, Abrashi, Ramadani, Muçi, Hadroj, Uzuni, Sadiku dhe Mehmeti.

Grupi u stërvit fillimisht në palestër, e më pas në fushë, ku punoi me topin për rreth një orë. Në ditët në vazhdim pritet që të gjithë lojtarët e listës me 26 emra të bashkohen me skuadrën, ndërkohë që intensiteti i stërvitjes do të vijë gradualisht në rritje.

Atmosfera në seancën e parë ka qenë pozitive dhe nuk ka probleme fizike për asnjë lojtarët e ftuar.

Shqipëria do të presë Moldavinë më 17 Qershor në stadiumi “Air Albania”, ndërsa 3 ditë më vonë, më 20 Qershor, kuqezinjtë do të luajë në transfertë ndaj Ishujve Faroe.

