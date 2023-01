Divjakë/ Në karrige me rrota dhe bashkëshortin e sëmurë, qytetarja bën apel për ndihmë

21:20 04/01/2023

Emisioni investigativ “Stop” ka udhëtuar drejt Divjakës në Lagjen Numër 3 tek familja Jaliq.

Raimonda Jaliq tregon se që në moshën 9-vjeçare ka nisur të ketë probleme shëndetësore. Ajo çalonte dhe operoi këmbët.

Në moshë të vogël mbeti jetime dhe më pas u martua. Nga varfëria, vajzën e madhe e la në jetimore dhe e mori pas 2 vitesh.

Të dytën, firmosi që ta linte 3 vite po në jetimore, por gjatë kësaj kohe u sëmur dhe nuk e mori më. Vajza e dytë është birësuar në Tiranë dhe Raimonda nuk e ka parë më.

Prej 5 vitesh jeton me karrige me rrota dhe merr kemp 260 mijë Lekë dhe ndërsa bashkëshorti merr 110 për kujdestarinë, por edhe ai është i sëmurë me tumor në prostatë dhe duhet operuar.

Pas apelit të kësaj familjeje, gazetarja e “Stop” bashkë me “Fundjavë Ndryshe” çuan ndihma ushqimore.

Nga ana tjetër, Blerim Zeneli përgjegjës i Shërbimit Social në Bashkinë Divjakë thotë se kjo familje është ndihmuar çdo muaj me pako ushqimore dhe ndihma për vajzën, por është e vështirë t’i ndërtohet një shtëpi, pasi nuk ka truall./tvklan.al