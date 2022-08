DJ-të botëror që do të ngjiten sonte në skenën e Sunny Hill

17:20 27/08/2022

Sunny Hill Festival mbaroi ditën e parë të edicionit të shumëpritur të Tiranës. Emra të shumtë të dashur për publikun shqiptar u ngjitën në skenën e Sunny Hill.



Programi për mbrëmjen e kësaj të shtune i është dedikuar zhanrit të muzikës elektronike, me disa nga emrat më të mëdhenj të industrisë në botë, përfshi Afrojack, Hardwell, DJ Regard, Merk & Kremont dhe shumë emra të tjerë të rëndësishëm.



Programi se kur do të fillojnë performancat e tyre është mëposhtë:



SHF 18:00-18:30

KAMELIA 18:40-19:20

DROP G 19:20-20:20

AFROJACK 20:40-21:40

MERK & KREMONT 21:50-22:30

REGARD 22:30-23:20

HARDWELL 23:40-00:40

Pas performancës së Hardwell, performancat do të vazhdojnë në skenën e dytë të Sunny Hill Festival deri në orët e para të mëngjesit, me performance nga Lekë, i cili në skenë do të jetë deri në orën 4:00 të mëngjesit.



Hardwell, është një DJ holandez. Ai u votua si DJ numër një në botë nga DJ Mag në 2013 dhe përsëri në 2014. / tvklan.al