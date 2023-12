Djali iu vra 100 metra larg shtëpisë, nëna e Elton Javorit shkon mes lotësh te vendi i ngjarjes

Shpërndaje







12:52 07/12/2023

Këto janë pamjet prekëse të nënës së Elton Javorit, 41-vjeçarit i cili u ekzektua paraditen e kësaj të enjteje në Fier ( Lexo më shumë ).

Në videon që përcjell gazetarja Anila Sefa, e moshuara shihet teksa shkon drejt vendit të ngjarjes. 41-vjeçari u vra rreth 100 metra larg shtëpisë së tij, në momentin që zbriti nga kjo makinë Porsche, për shkaqe dhe në rrethana momentalisht të paqarta ( Lexo më shumë ).

Javori mësohet se jetonte me prindërit dhe kishte rreth 3 muaj që ishte kthyer nga Gjermania. Ai nuk rezulton person me precedentë penalë, megjithatë, sipas asaj që raporton gazetarja Sefa, viktima ishte nipi i biznesmenit Demir Backa, i ekzekutuar me armë zjarri në Tetor të 2021-t ( Lexo më shumë ).

Për ngjarjen e rëndë të kësaj të enjteje, policia ka shpallur në kërkim dhe po punon për kapjen e autorit të dyshuar, identitetit i të cilit nuk është bërë ende i ditur./tvklan.al