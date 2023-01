Djali me makina luksoze i kërkon dorën e vajzës, babai fut njerëz për ta dhunuar

11:54 21/01/2023

Në emisionin “Aldo Morning Show”, gazetari nga Vlora, Albi ka treguar një rast, ku një djalë i ka kërkuar dorën e vajzës babait, por ai nuk ka pranuar dhe ka futur njerëz për ta rrahur. Djali nuk e lë me kaq, ai i djeg makinën.

Albi: Një djalë tjetër Aldo, kishte vendosur që t’i kërkonte dorën e vajzës, por i ati nuk ka pranuar.

Aldo: Pse?

Albi: Nuk ka pranuar, nuk donte, ndoshta se e shikonte me makina luksi dhe mendonte se merrej me pisllëqe dhe e ke parasysh si janë prindërit e gocave. Nuk ka pranuar dhe djali i ka thënë të mendohej se është shpejt akoma, por që babai i vajzës i ka futur njerëz për ta dhunuar, për ta hequr qafe me pak fjalë. Djali nuk ka ndenjur, edhe ai i dogji makinën të atit të vajzës.

Aldo: Atmosferë e qetë mesa po shoh, atmosferë e lumtur.

Albi ka treguar dhe një histori të një çifti që kanë të paktën 30 vite martesë të dy dhe për faktin se jetojnë vetëm, fëmijët i kanë jashtë, kanë menduar të luajnë një lojë të çuditshme, që për ta është argëtuese. Ata fillojnë të gjuajnë njëri-tjetrin me shpulla vetëm me shaka, ku një ditë i ishte nxirë një pjesë e syrit dhe e motra, dyshoi se burri e dhunonte, por ajo është shprehur se nuk është dhunuar, ata bëjnë këtë lojë duke gjuajtur njëri-tjetrin për tu zbavitur. /tvklan.al