“Djali u martua me koreane dhe u divorcua”, Leda: Ishte xheloze, donte diamante

Shpërndaje







08:58 20/09/2022

Martesat mes etnive, racave apo kulturave të ndryshme janë tema e ditës së diskutimit në “Aldo Morning Show” në Tv Klan. Një telefonuese nga Vlora, Leda, rrëfen rastin e djalit të saj 29-vjeçar. Djali, i cili jeton në Kanada, u dashurua dhe martua me një koreane. Martesa nuk funksionoi dhe sipas Ledës, arsyeja kryesore është mospërputhja në mentalitet.

Leda: Djali im u dashurua në Kanada me një koreane.

Aldo: Familje e mirë besoj?

Leda: Të them të drejtën nuk e njoha kurrë sepse zakonet e tyre, mënyra e tyre e të menduarit, e të gjykuarit është kaq ndryshe nga e jona.

Aldo: Po mirë pse u dashurua çuni?

Leda: Çuni nuk e mora vesh pse u dashurua se ashtu si u dashurua, ashtu u ç’dashurua ai.

Aldo: Jo.

Leda: Po. Të them të drejtën, më quani raciste, më thoni çfarë të doni, unë nuk e kisha me shumë qejf por as nuk ndërhyra.

Aldo: E qartë, ke varur buzët ti e di unë.

Leda: I vara shumë që thua ti se neve mamave na duket sikur djemtë janë më të bukurit, më të mirët.

Aldo: Një djalë nga Vlora është më i bukuri në botë, dihet ajo.

Leda: Po lëre tani, nuk ka më të bukur.

Aldo: Të lutem, më trego pak, momentin e parë kur pe nusen.

Leda: U shtrembërova shumë o Aldo, të gënjej kot tani?

Aldo: Po djali ç’tha, i ra të fikët besoj?

Leda: Me djalin nuk e dhashë veten, bëra sikur isha shumë e lumtur, por në fakt nuk isha. Ata u martuan brenda një kohe shumë të shkurtër, por dhe ashtu janë ndarë brenda një kohe shumë të shkurtër.

Aldo: Po për çfarë u ndanë?

Leda: Nuk përputhej mënyra e të menduarit. Ajo ishte xheloze në kulm.

Aldo: Koreania xheloze mi? U i marrtë të keqen djalit!

Leda: Femrat në Kanada kanë prioritet shumë të madh nga ligji që duhet patjetër të mbisundojnë mbi mashkullin, por nuk e di, nuk përputheshin nga mënyra e të menduarit.

Aldo: Edhe ku? Me mashkull nga Vlora do dilte ajo!

Leda: Do dilte koreania tani!

Aldo: E mira e saj ka qenë ndoshta nuk harxhonte shumë se me dy hardhuca hante drekën ajo, mbaronte punë, apo jo?

Leda: Harxhonte ore harxhonte. Donte diamante dhe shtëpinë e donte të arreduar./tvklan.al