“Djali u sëmur me li”, akrobatja tregon ngjarjen e habitshme: Prindërit më kërkuan ta çoja në çerdhe

14:54 28/10/2022

Akrobatja Klaudia Duro prek një pjesë të rëndësishme të zhvillimit fizik të fëmijës gjatë diskutimit në programin “Shije Shtëpie”. Ajo thotë se përveç mbrojtjes së imunitetit që është e rëndësishme, po kaq është edhe forcimi i tij. Ndonëse shpesh fëmijët sëmuren gjatë frekuentimit të kopshteve dhe çerdheve, ndarja e ambientit të përbashkët dhe jo steril, me fëmijë të tjerë ndikon në shëndetin e tyre.

Klaudia Duro: Gjithmonë fëmijët kur shkojnë në çerdhe, 3 ditë në shtëpi, 4 ditë në çerdhe, është më mirë në shtëpi, mendoj unë, se sa të rrijë fëmija i mbyllur në ambientin e pastër që kemi në shtëpi. Unë do të them një rast, mund të jetë pak për të qeshur. Darli, nuk e di se ku e mori linë, kështu i themi, dhe unë shkruajta te grupi i prindërve që kemi të çerdhes, shikoni, Darli është me li, nëse fëmijët tuaj kanë puçra të vogla, mos i lani sepse kështu është. Dhe prindërit që më shkruajnë, “të lutem a mund ta sjellësh Darlin në çerdhe që fëmija im ta marrë linë tani që është i vogël dhe ta kalojë?” Pastaj u zgjat historia se e kishte marrë një vajzë tjetër 5 vjeç, ajo ia kishte transmetuar babait të saj që ishte 40 dhe ai e kishte kaluar shumë rëndë, por shiko sa mirë është që fëmijët të përballen sepse fëmija kur lind, lind me imunitet standard dhe gjatë viteve të jetës , ai përballet me ambiente të ndryshme, me viroza./tvklan.al