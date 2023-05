Djali vjen në vend të babait, Antonini: Ai është si lepurush, vetëm veshët i mungojnë

19:34 21/05/2023

Antonini, një inxhinier topograf nga Fieri ka ardhur në “Shihemi në Gjyq” për t’u përballur me klientin e tij. Ai thotë se e ka kryer punën e tij dhe nuk është paguar, madje edhe është kërcënuar. Ndërsa hyn në studio, moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea i sqaron se klienti i tij nuk mundej të paraqitej dhe ka ardhur i biri. Antonini nis menjëherë të kundërshtojë.

Antonin: Sot unë kam kërkuar zotin Qazim Grëmbi të përballet me mua sepse kam bërë një punë dhe s’kam marrë asnjë kokërr leku. Unë studion dhe profesionin tim nuk mund ta fal se po të ishte kështu do kisha lënë fëmijët rrugëve, do kisha lënë familjen rrugëve. Ne punojmë që të ushqehemi dhe të respektojmë njëri-tjetrin. Kjo është fatkeqësia që më ka ndodhur mua sot dhe prandaj erdha në studion tuaj.

Eni Çobani: Megjithatë keni një prokurë, mos harroni.

Ardit Gjebrea: Për motive të pranueshme, nuk ka ardhue zoti Qazim, por djali i zotit Qazim që quhet Toni.

Antonin: Djali është një lepurush, vetëm veshët i mungojnë dhe nuk dua ta pranoj fare këtu!

Antonin: Të lutem, le ta mirëkuptojmë…

Ardit Gjebrea: Të të them atë që më ka ndodhur mua?

Eni Çobani: Ja ta dëgjojmë pra.

Antonin: Më ka ardhur në orën 12 të natës me dy rrugeçër te dera dhe më ka ardhur më ka shqetësuar në familje, fëmijët. Jemi familjarë të rregullt.

Ardit Gjebrea: Kush? Kush të ka shqteësuar?

Antonin: Ky! Ky djalë që vetëm veshët i mungojnë!

Ardit Gjebrea: Epo nëse të paska shqetësuar dhe ka marrë guximin, nuk më duket si lepurush./tvklan.al