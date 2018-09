Socialdemoratët në krye në Suedi

Radikalët e djathtë në Suedi nuk arritën të dilnin forcë e parë në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës, sikurse parashikonin sondazhet.

Ata u renditën të tretët me 18% me një rritje të ndjeshme krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Koalicioni qeverisës me në krye socialdemokratët siguruan fitoren në këto zgjedhje me 40.6%.

Pas tyre u rendit koalicioni i djathtët me 0.3% më pak. Asnjë nga grupimet nuk siguroi shumicën qeverisëse, por pritet një bashkëpunim pas-zgjedhor mes dy forcave kryesore politike.

Ndikim në forcimin e të djathtës radikale pati kriza e refugjatëve, që ka sjellë në Suedi vitet e fundit, 130 mijë azilkërkues.

Tv Klan