Djemtë nën hapat e babait, bashkëshortja IT. Njihuni me familjen e presidentit të ri të vendit

19:15 06/06/2022

Ngjarja më kryesore politike dhe aktuale e fundjavës ishte zgjedhja e presidentit të ri të vendit. Posti i rëndësishëm iu akordua Bajram Begajt, kandidatit të propozuar nga PS, i cili mori 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Por ndërsa vetë figura e tij është interesante pasi nuk ka qenë protagoniste e politikës, pak dihet edhe për familjen e tij. Diçka më shumë zbulon Elia Zotka, gazetarja e Tv Klan, e ftuar këtë pasdite në “Rudina”.

Elia Zotka: Pak informacion ka dhe unë në fakt u interesova më shumë sot kur mora ftesën për të ardhur në emisionin tuaj. Ka dy djem, një 17 dhe një 21 vjeç. Të dy kanë zgjedhur profesionin e babait të tyre sepse zoti Begaj ka mbaruar Mjekësinë. Ndërsa bashkëshortja e tij që do të jetë Zonja e Parë e ardhshme ka mbaruar IT, punon në Kontrollin e Lartë të Shtetit.

Mes të tjerash, gazetarja shton se ka kureshtje për të parë rolin konkret të Zonjës së Parë pasi bashkëshortja e ish-presidentit Meta, Monika Kryemadhi vazhdoi detyrat e saj si kryetare e LSI. Ajo kujton se të vetmet që kanë pasur një rol më mediatik ishin zonja Berisha dhe zonja Mejdani.

Rudina Magjistari: Cila është pika më e fortë mendon ti, e këtij presidenti dhe ajo më e dobëta?

Elia Zotka: Unë mendoj që është e njëjta edhe pika e fortë, edhe pika e dobët e tij. Ësshtë fakti që është një person jo politik. Fakti që është jo politik do ta bëjë të vështirë marrëdhënien e tij me forcat politike. Por po ashtu nga ana tjetër, fakti që është një person nuk vjen nga politika mbase do të dijë ta menaxhojë më mirë presionin që vjen nga palët politike./tvklan.al