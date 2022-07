Djokoviç: Kyrgios, tenist i kompletuar

11:58 09/07/2022

Serbi nuk ndihet i befasuar që australiani është kualifikuar në gjysmëfinalen e turneut të Wimbledon

Dy javë më parë, pak njerëz do ta kishin parashikuar që australiani Nik Kirios do të ishte kundërshtari i Novak Xhokoviçit në finalen e turneut të Uimbëlldonit.

Tenisti serb ka shansin që të fitojë për herë të katërt radhazi këtë trofe. Vetë Xhokoviç nuk befasohet që kundërshtari i tij do të jetë pikërisht Kirios.

Serbi e siguroi kualifikimin pasi mundi britanikun Kemërun Nori pas katër setesh, ndërsa Kirios përfitoi nga tërheqja e 22 herë fituesit të Grand Slameve, Rafael Nadal, si pasojë e një dëmtimi.

Të dy janë përballur vetëm dy herë në vitin 2017, ndeshje që kanë përfunduar me humbjen e Xhokoviçit, kështu që ai e di mirë se kjo sfidë do të jetë mjaft e fortë.

“Në njëfarë mënyrë është surprizë nisur nga renditja e tij. Jo shumë njerëz besonin se do arrinte në finale. Por ne lojtarët e dimë se sa i rrezikshëm është ai, sidomos në fushën me bar, nisur nga loja që bën, sjellja me vetëbesim. Është tenist mjaft i kompletuar. Nuk me befason kualifikimi në finale”.

Kirios është gjobitur dy herë këtë vit për shkak të sjelljes së tij dhe të shumtë janë njerëzit që nuk e pëlqejnë. Por numri tre i botës mendon se për cilësinë që ka, australiani e meriton të jetë në finale.

