Djokovic merr fitoren e parë në Romë

Shpërndaje







19:00 11/05/2022

Tenisti serb mposhti Karatsev në dy sete ndërsa ka si objektiv të mbrojë pozicionin si numri 1 i botës

Novak Djokovic nisi rrugëtimin për një titull të gjashtë të Italian Open e për të mbrojtur renditjen si numri 1 i botës duke mundur 6-3 6-2 Aslan Karatsev në raundin e dytë të turneut. Tenisti serb është në kërkim të titullit të tij të parë të vitit.

Nëse ai nuk arrin në fazën gjysmëfinale në Romë, atëherë ai do t’ia dorëzojë vendin e parë rusit Danil Medvedev për herë të dytë brenda vitit. Këtë herë ishte serbi që fitoi ndaj rusit që e kishte mposhtur atë në Beograd.

“Ai është një djalë shumë i fortë, solid që nga baza. Asnjëherë nuk do arrish ta njohësh. Nëse kupton lojën, mund të bëhet mjaft i rrezikshëm, sepse ai rri afër vijës dhe i vë nën presion kundërshtarët. Më pëlqen fitorja, e arrita me sete radhazi kundër një kundërshtari me cilësi”.

Në takimet e tjera, Diego Shvartzman mundi Miomir Kecmanoviç 6-2 3-6 7-6, duke u kualifikuar në raundin e dytë ndërsa David Gofin mundi Hubert Hurkaz 7-6 7-6.

Cameron Norrie mposhti në shtëpi italianin Luca Nardi 6-4 6-4. Në fazën pasrdhëse u kualifikua edhe bullgari Grigor Dimitrov pas suksesit ndaj amerikanit Brendon Nakashima.

Klan News