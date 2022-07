Djokovic shpreson për US Open

Shpërndaje







23:37 14/07/2022

Tenisti serb nuk mund të luajë në turneun në SHBA dhe Australian Open për shkak të rregullave të vaksinimit

Tensiti serb Novak Djokovic shpreson që të luajë në turnetë e radhës të US dhe Australian Open.

Gjatë inagurimit të një kompleksi tenisi në qytetin boshnjak të Visokos, 35-vjeçari tha se përjetimet që pati në Australi, nuk ka ndërmend që t’i përsërisë edhe në SHBA.

Në fillim të vitit, Djokovic pasi mbërriti në Sidnei për turneun e Australian Open, u detyrua të karantinohej, për shkak të mosvaksinimit nga Covid-19.

Turneu i US Open nis më 29 Gusht dhe serbi nuk lejohet të hyjë në vend në bazë të rregullores, sepse është i pavaksinuar.

“Nuk do të shkoj në Amerikë nëse nuk marr leje. Saga australiane për mua nuk ishte aspak e pëlqyeshme. Por unë nuk tentova më forcë të hyja në vend dhe as nuk udhëtova pa lejen përjashtuese. Gjithçka u vërtetua në gjykatë. Nuk do të iki kurrë në një vend ku nuk kam leje të udhëtoj si në rastin e Australisë. U deportova, por shpresoj të shkoj prapë aty në turneun e radhës”.

Fituesi i turneut të Uimbëlldonit deklaroi së fundmi se nuk ka ndërmend që të vaksinohet kundër Covid-19.

Ai rrezikon që të luajë në Grand Slam-in e radhës në muajin Maj, kur do të zhvillohet French Open. Djokovic ka fituar 21 Grand Slam, ndërsa Rafael Nadal ka 1 më shumë.

Klan News