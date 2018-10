“Do doja të kisha familje, tani jam fiks në kohën e duhur” (Video)

Ajo është një moderatore e sukseshme dhe jeta personale e saj private ka tërhequr gjithnjë vëmendje.

Bëhet fjalë për Anjeza Majën, të cilën së fundimi e kemi parë në ekran si konkurrente të spektaklit “Dance With Me”, në Tv Klan. Sot Maja ishte e ftuar në emision “Rudina” në Tv Klan nga ku u pyet për jetën private. E rezervuar moderatorja tha se i pëlqen të veshë fustanin e bardhë, por shtoi se nuk ka plane të afërta për këtë.

“Unë kam veshur shpesh fustane të bardha, më pëlqen fustani i bardhë. Por ende nuk kam plane të afërta, kur të kem do ju them. Mua më pëlqen familja, atmosfera e familjes dhe tani jam fiks në kohën e duhur. Do doja të kisha dy fëmijë. Më pëlqejnë shumë vajzat dhe do doja të ishin të dyja vajza”, tha Maja.

Ajo po ashtu tha se po përpiqet të shkëputet nga televizioni dhe t’i kushtojë më shumë kohë vetes.

“Puna në televizion të merr shumë kohë dhe je gjatë gjithë kohës i stërmunduar. Tani unë po mundohem të shkëputem pak nga pak nga televizioni që të kem më shumë kohë për veten”, shtoi ajo./tvklan.al