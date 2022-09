“Do ia falja fëmijën vëllait, nuk e prish zemrën”, telefonuesja kundërshton: Ta marrë diku tjetër

Shpërndaje







09:22 28/09/2022

Nafija, një telefonuese nga Rrajca, pajtohet me mendimin se një fëmijë mund të falet te një i afërm, e cila është edhe tema e ditës së sotme në “Aldo Morning Show” në Tv Klan. Ajo tregon edhe një rast të njohur, por në një telefonatë paralele shprehet një mendim krejt i kundërt me të. Telefonuesja e dytë i thotë se përveçse fëmija nuk do ishte më yti, në këtë çështje përfshihen edhe palë të tjera që mund të preken sepse nuk është marrëveshje mes dy personash.

Nafije: Në qoftë se vëllai vjen te unë e thotë “ti ke fëmijë, unë s’kam”, unë e bëj atë gjë, ia jap një se nuk e prish zemrën për vëllanë.

Aldo: Pra ti mendon që një fëmijë mund të dhurohet, sigurisht për vëllain?

Nafije: Po.

Aldo: Kanë ndodhur raste të tilla aty në zonën tënde?

Nafije: Kanë ndodhur shumë. E kanë marrë fëmijën, ia kanë dhënë atij që s’ka. Edhe sot e ka fëmijën e tij, ama është rritur goxha, e ka martuar sot.

Aldo: Dakord, e ka marrë vesh fëmija apo jo?

Nafije: E ka marrë vesh dhe thotë “mama, ky s’është babai im”. “E d”’, i thotë e ëma “që s’është po puna që ia dhamë’.

Megi Latifi: Po në qoftë se të vjen dikush sot, vëllai a motra dhe të thotë për fëmijën më të vogël që ke, atë që e quan të pleqërisë, do ia jepje?

Nafije: Po.

Megi Latifi: Ta bën shpirti t’ia japësh fëmijën tënd?

Nafije: Nuk ma bën, por nuk ma bën as që ajo të rrijë me fëmijë, unë pa fëmijë, s’e bëj dot.

Në këtë moment, hyn edhe telefonuesja e dytë, e cila nuk prezantohet, por nis të shpalosë menjëherë idenë e saj.

Telefonuesja: Ajo ka opinionin e vet dhe mendimin e saj dhe unë e respektoj pa diskutim, por është njësoj sikur ai fëmijë, edhe pse do jetojë, nuk është më i joti, unë vetë e përjetoj keq dhe nuk mund të pajtohem me mendimin e saj.

Aldo: Ajo ka argumentat e vet, pse jo?

Telefonuesja: Ka shtëpi jetimoreje, ka shtëpi që rrisin fëmijët e atyre që nuk kanë prindër.

Aldo: Më fal, po vëllait do ia japë, gjakut të vet.

Nafije: Absolutisht vëllait, por vëllai do jetë më mirë ta marrë diku tjetër se sa fëmijën tim sepse ai fëmijë do rritet mes vëllait dhe nënës së tij të vërtetë. Për mua është e vështirë, unë nuk e mendoj dot.

Nafije: Unë jam dakord me pyetjen e saj se siç e do nëna dhe babai nuk e do njeri, por nuk është edhe shumë e rëndë si t’ia japësh një të njohur se vëlla e motër nuk është shumë e rëndë se ai po e merr për hall se nuk ka, nuk po e merr për ta torturuar.

Telefonuesja: Në mes të motrës e vëllait është edhe dikush tjetër, është edhe burri i motrës që mund të ketë mendim kundër nga ai i motrës. Si motër dëshiron, por burri… është një thikë me dy presa për mendimin tim./tvklan.al