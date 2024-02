“Do ju shkrij fare, do jua mërzis jetën”/Polici qiramarrës nënkontrakton pronën e qytetarit

21:07 20/02/2024

Familja Saliko nga Ksamili, e përbërë nga prindërit dhe 4 vajza i dha pronën e saj me qira, 90 m2 truall, për 10 vjet një polici nga Saranda. Kontrata u lidh në vitin 2020 në emrin e bashkëshortes së policit Mirela Hasabegaj. Në kontratë thuhej se qiramarrësi nuk mund ta jepte këtë pronë me nënqira te persona të tretë. Familja tha se do e shfrytëzonte pronën për sezonin veror ndaj dhe investoi për një ndërtim me konstruksion të lehtë për një restorat, bar-kafe.

Por pas rreth një viti familja Saliko pa se në pronën e tyre nuk po punonte më Mirela. Në një regjistrim të vitit 2023 familja Saliko konstatoi se Mirela ia kishte dhënë me qira pronën e tyre shtetasit Mariglen Saka, i cili kishte edhe një bar-kafe në Sarandë dhe punonte me atë NIPT. Familja i është drejtuar emisionit “Stop” në Tv Klan për këtë rast.

Mariglen Saka: Lokali punohet në emër të Benit, thjesht jam rregulluar me Benin, sepse ai s’i ka mundësitë…

Pronarja Saliko: Po nuk i ka mundësitë, por bie ndesh me kontratën që kemi bërë neve me Benin.(Arben Hasanbegaj)

Mariglen Saka: Ore, juve po doni t’ia merrni Benit, flisni me Benin! Unë i kam dhënë lekët, i marr prapë lekët. Por unë nuk kam punë me hesapet tuaja! Ti vëlla, po të kesh ndonjë plan, më thuaj që tani, që mos hedh lekë këtu unë!

Pronarja Saliko: Ti s’ke pse i hedh lekët, se do ta sqarojmë neve me Benin…!

Pronarja ka patur gjithashtu një përplasje me policin, Arben Hasanbegajn dhe djalin e tij.

Pronarja Saliko: Mos më prek me dorë! Mos më prek me dorë…!

Arben Hasanbegaj: Ik, mos më acaroni, se do i shkrij fare dhe do vete edhe në burg…!

Pronarja Saliko: Do vesh ti në burg…! Jo, jo! Ka marrë policinë, le të vijë policia, të na shoqërojë…!

Djali i Arben Hasanbegaj: Mua mos më vë kushte ti, se të mora edhe…!

Pronarja Saliko: Hajde më merr, hajde më merr…!

Djali i Arben Hasanbegaj: Jo mua kushte ti! Mua…,s’paske frikë ti!

Pronarja Saliko: S’kam frikë njeri unë…

Djali i Arben Hasanbegaj: Mua ma ka dhënë babai, jot ëmë, mos më hajde ti mua këtu…, këtu jam unë këtu, do jua mërzis jetën…!/tvklan.al