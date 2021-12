Do kryenin vrasje në Tiranë, goditet grupi kriminal

15:41 08/12/2021

Arrestohen 3 persona dhe shpallen në kërkim 2 të tjerë

Tre persona u arrestuan, ndërsa dy të tjerë u shpallën në kërkim nga Policia e Lezhës pasi ishin duke përgatitur një vrasje në kryeqytet. Në pranga ranë shtetasit me inicialet N. M., 62 vjeç, M. M., 60 vjeçe, dhe dhëndri i tyre, 27 vjeç. Ndërkohë në kërkim u shpallen dy persona 31-vjeçarë, me precedentë kriminal, sipas policisë të dyshuar për disa ngjarje të rënda kriminale.

Duke iu referuar burimeve zyrtare, këta persona kishin planifikuar të kryenin një vrasje në Tiranë, për shkak të konflikteve të mëparshme në lidhje me prishjen e pazareve të drogës, jashtë shtetit. Si bazë për fshehjen e armatimit që do të përdornin për kryerjen e vrasjes dhe të të ardhurave të përfituara nga aktiviteti kriminal, kishin shfrytëzuar banesën dhe biznesin e shtetasit N. M. Gjatë operacionit u sekuestrua një arsenal armësh.

“Si rezultat i kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale: 2 mina me telekomandë, me lëndë eksplozive C-4, të përgatitura gati për shpërthim, të cilat sipas të dhënave rezulton se janë prodhuar në një vend fqinj me Shqipërinë; 88.900 euro të përfituara nga aktiviteti kriminal në fushën e lëndëva narkotike dhe krimeve ndaj personit; 2 armë automatike me shënjestër optike, 2 kallashnikovë, 1 armë automatike model “Scorpions”, me silenciator me dy krehra, 1 armë zjarri pistoletë model “Glock”, me një krehër me 11 fishekë, fishekë luftarak, kapsolla detonatore, fitil zjarrrpërcejllës, 1 armë gjahu, 2 radio marrëse-dhënëse si ato të Policisë, 2 skafandra motori dhe 1 automjet”.

Armët e sekuestruara do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore në Tiranë për akt ekspertime, pasi dyshohet se janë përdorur edhe në ngjarje të tjera kriminale.

