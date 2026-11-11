Mbingarkesa me kurse, presioni për rezultate të larta dhe mungesa e kohës për lojë po ua shkurtojnë fëmijëve fëmijërinë. Këtë shqetësim ngriti ekspertja e zhvillimit, Silvi Mihalli, në emisionin “Shije Shtëpie”, këtë të mërkurë, më 11 nëntor, ku theksoi se prindërit duhet t’u japin fëmijëve më shumë hapësirë për të zbuluar talentet dhe për të shijuar moshën e tyre.
“Është mentaliteti ynë si shqiptarë që fëmija yt të shkëlqejë në çdo lëndë, ky nuk është një mentalitet i shëndetshëm. Nëse fëmija ka vështirësi në matematikë, është okej, nuk kemi pse e stresojmë me dhjetëra kurse që ta kemi te dhjeta. Hajde të shikojmë ku e ka talentin dhe hajde të shikojmë që ta kemi njëherë një person aktiv, një person funksional para çdo gjëje tjetër.”
Ekspertja u ndal veçanërisht te rëndësia e lojës, duke kujtuar se ajo ndihmon në zhvillimin e imagjinatës dhe empatisë. Sipas saj, fëmijët po humbasin një pjesë të rëndësishme të fëmijërisë duke u përgatitur vazhdimisht për të ardhmen.
“Fëmijët kanë nevojë të kenë hapësirat e tyre për të qenë fëmijë. Për të bërë gjërat e tyre, për të luajtur. Fëmijët luajnë deri në moshën 10-12 vjeçare. E dini që loja i ndihmon më shumë për të kuptuar tjetrin sesa ndoshta një kurs? Rrit imagjinatën, rrit empatinë, vendosin veten e tyre në vendin e tjetrit dhe nëpërmjet lojës fëmijët zhvillohen shumë. Është penalizuar loja dhe fëmijëria është shkurtuar në një mënyrë të frikshme dhe fëmijët që fëmijë i shërbejnë të qenurit i rritur. Po fëmijëria kur do jetë? Dhe gjen të rritur që thonë që s’kam pas fëmijëri, tani do luaj, do shijoj fëmijërinë. Kështu do ta bëjmë? Do ta shtyjmë në moshën 30 vjeçare fëmijërinë?”
Ajo theksoi gjithashtu se gjyshërit janë një mbështetje e madhe për familjet, por duhet të ruajnë rolin e tyre, duke u përcjellë nipërve dhe mbesave vlera pozitive.
“Brezi i tyre ka mbaruar me rritjen e fëmijëve dhe janë gjyshër dhe kanë të drejtë t’i shijojnë, t’i përkëdhelin dhe jo të merren me edukimin e tyre, se kur ti rrit nipin dhe mbesën, ti kalon në rolin e prindit.”
Mihalli pohoi se gjyshërit e përshtatshëm për të qëndruar pranë fëmijëve janë ata që dinë t’u mësojnë vlera dhe të krijojnë një ambient të shëndetshëm për rritjen e tyre.
/tvklan.al