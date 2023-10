“Do më çmendin Erida”, Aleksandros merr një mesazh për takim jashtë vilës

08:19 18/10/2023

Një mesazh mbërrin në vilën e dashurisë dhe Aleksandrosi ka të drejtë për të zgjedhur një nga vajzat e Love Island Albania, për të zhvilluar një takim jashtë.

Në episodin që po transmetohet në orën 22:00 në Klan Plus, ai ka zgjedhur për takim Eridën, e cila u surprizua dhe si u shpreh vetë ajo:“Mendoja se do të zgjdhte Uedën, për tu sqaruara.”

Në ‘Dhomën e Ditarit’ Aleksandros shumë entuziast për takimin shprehet:“Shumë i lumtur që kam një takim vetëm për vete me partneren time Uedën. Kemi shumë gjëra për të sqaruar do çmendim njëri-tjetrin, ose do më çmendin Erida.”

Erida ka shtuar:“Jam shumë e lumtur, na duhet një takim vetëm mua dhe atij. Shpresojmë të jetë romantik.”

Episodet ditore të Love Island Albania transmetohen çdo ditë në orën 18:20 në televizionin Klan.

/Love Island Albania