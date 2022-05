“Do ngjitesh ti lart dhe ti do bësh vrasjen”

18:25 11/05/2022

I penduari Ervis Bardhi dëshmon në gjyqin kundër Ardian Çapjas dhe 4 të dyshuarve të tjerë

I penduari i drejtësisë Ervis Bardhi dëshmoi në procesin ndaj Ardian Çapjas dhe 4 të dyshuarve të tjerëve të akuzuar për vrasjen e Gentian e Nezir Beqirit në vitin 2012. Bardhi i nisi deklarimet e tij para gjykatës duke i kërkuar ndjesë nënës së Gentian Beqirit. Ai ka theksuar se Etjen Canin dhe Olsi Lekun i ka njohur pasi i kishte ‘çuna të lagjes’. Ndërsa Gentian Beqirin e ka njohur në burg në vitin 2010.

Pasi ka dalë nga burgu Bardhi thekson se:

“Isha në kushte të vështira ekonomike. Kam nisur që të bëj transport hashashi me Olsi Lekun në Lazarat me makina të marra me qera. Lënda narkotike shitej në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Gjatë tentativës për të trafikuar një sasi të madhe në drejtim të Zvicrës na u kap malli dhe ramë gropë. Gjatë asaj periudhe filluan që të më ndjekin. Të njëjtin shqetësim më shprehu dhe Olsi, kishim dyshime se ishin Çapjat.”

Bardhi thekson se ka shkuar për të takuar Ardjan dhe Florenc Capjan, me Etjen Canin, Klajdi Dokollin dhe Olsi Lekun. Në atë takim ai pretendon se kanë marrë 2500 Euro dhe një pistoletë me silenciator. Ndërsa takimi i dytë ka ndodhur në Krrabë.

“Po kthehesha me Olsin për në Elbasan kur kemi takuar në rrugë Ardian dhe Florenc Çapjan. Gjatë debateve Ardiani ka thënë që ata do na ndihmonin me para dhe na kanë dhënë 50 mijë Euro, por në këmbim duhet të vrisnim një person. Ardiani më ka thënë që përse takohesh me Gentian Beqirin. Unë i kam thënë që e kam njohur në burg. Më pas gjatë debatit Ardiani më është drejtuar me fjalët dhe më tha vrasjen do ta bësh ti. Unë i thashë që pse të mos e bëjë Etjen Cani, po ata nuk pranuan. U tremba se në makinë ishte dhe një person tjetër që nuk e njihja”.

Ervis Bardhi thekson se kanë bërë disa plane për të kryer vrasjen por që asnjëri prej tyre nuk u dukej i arsyeshëm. Dy ditë para ekzekutimit ata kanë pirë kafe në shtëpinë e Gentian Beqirit. Bashkëpunëtori i drejtësisë rrëfen se ditën kur kanë shkuar për të kryer vrasjen ishte nën efektin e drogës dhe alkoolit. Ai tregon se Etjen Cani dhe Klajdi Dokolli po bënin roje ndërsa ai së bashku me Olsi Lekun është ngjitur për në banesën e viktimave.

Bardhi pretendon se fillimisht e ka qëlluar me plumb në faqe Gentian Beqirin ndërsa më pas e ka shkrepur armën dhe 3 herë të tjera. Ndërsa Nezir Beqirin e ka vrarë Olsi Leku duke e mbytur me jastëk pasi e kishte goditur fillimisht në nofull. Pas ngjarjes ata janë larguar në drejtime të ndryshme ndërsa Olsi Leku ka bërë djegien e makinës. Gjatë zhvillimit të seancës Ardian Çapja ka reaguar disa herë duke u shprehur se Bardhi po gënjen.

Klan News