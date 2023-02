Do shisnin mina tek një grup kriminal, burg për 2 të rinjtë

14:41 12/02/2023

Në kërkim personi që do i blinte eksplozivët

Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për Bledar Ukshinin dhe Ardit Qamluku që u vunë në pranga nga policia pasi do shisnin mina me telekomandë tek një grup kriminal në qytetin bregdetar.

Në kërkim vijon të jetë ende personi që do bënte blerjen e lëndës plasëse për shumën e 10 mijë eurove.

Arrestimi i dy të rinjve nga Puka u bë në një lokal në Vlorë, teksa prisnin blerësin. Bledar Ukshini dhe Ardit Qamluku kishin ardhur nga Tirana për të shitur minat tek grupi kriminal.

Të arrestuarit dyshohet të jenë pjesë e një grupi që montojnë mina me telekomandë, e që bazën e ka në kryeqytet. Për këtë dyshim të hetuesve, dy të rinjtë kanë refuzuar të flasin.

Po këtë të diel Gjykata e Vlorës ka lënë në burg 2 nga 6 të arrestuarit për 2 banesat e përshtatura në shtëpi bari, që policia zbuloi mëngjesin e së premtes.

Në arrest shtëpie u lanë 4 punonjësit e OSSHE të akuzuar për shpërdorim detyre. Ndërsa në burg do të qëndrojnë Dritan Koçiraj dhe Ledjon Zahaj. Ky i fundit pak minuta para zbulimit të ambienteve ku kultivohej, kishte tentuar të vriste me armë në zonën e Ujit të Ftohtë një 40-vjeçar.

Zahaj është kunati i pronarit të vilës, Lorenc Xhaferri ku u zbulua një nga ambientet dhe u sekuestruan 534 bimë të kultivuara në vazo dhe 11 kilogramë në formë boçeje.

Po në kuadër të këtij operacioni në kërkim është shpallur pronari i vilës, Lorenc Xhaferri si dhe vëllai i Dritan Koçirajt, Përparimi, pasi në banesën e tyre policia gjeti materiale për kultivimin e kanabisit me llamba.

