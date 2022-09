“Do shohim shumë lëkurë”, Anisa Haroku zbulon tendencat e modës për vjeshtën

18:24 21/09/2022

Tashmë ne jemi futur në sezonin e vjeshtës dhe një nga gjërat për të cilën mendojmë më tepër është veshja. Të gjithë jemi kuriozë për tendencat e fundit të modës për këtë sezon, a do të jenë ngjyrat kryefjala e sezonit, apo do jemi më minimalist. Për të folur për tendencat e fundit të modës këtë të mërkurë në emisonin “Rudina” në Tv Klan ishte e ftuar stilistja Anisa Haroku.

Prej 13 vitesh ajo ka atelienë e saj, ‘Anisa Collection’. Aktualisht është duke punuar për një koleksiontë ri me elementë lëkure që do jetë pjesë e sezonit vjeshtë-dimër, si dhe për një koleksion të ri haute-couture i cili do të prezantohet në dhjetor.

Ajo na tregoi se tendencat e kësaj vjeshte janë drejt maksimalizmit, me xhinse të gjera e të errëta, me xhaketa dhe çizme të gjata lëkure, duket se stili i kësaj vjeshte do jetë shumë larg minimalizmit.

Anisa Haroku: Shumë në modë këtë vit, kanë qenë, por do shohim shumë lëkura këtë vit. Do e shohim në pallto, do e shohim në funde do e shohim në pantallona, lëkura në vetvete është elegante por sigurisht që ka vështirësinë e saj në kombinim, ka vështirësinë e saj në prerje. Gjithashtu do shohim një rikthim të viteve ’90. Do të rikthehen teminat në çanta, në aksesorë, në veshje./tvklan.al