Do ta bësh një gocë? Përgjigjia epike e Tunës!

22:02 24/02/2023

Tuna Sejdiu ishte e ftuar këtë të premte në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” 2023 në Tv Klan për një rrëfim eksluziv pas disa kohësh pa dalje televizive.

E pyetur nga fëmijët e kastit, këngëtarja ndau për publikun detaje dhe sekrete të pazbuluara mbi jetën e saj.

Mirëpo, një nga pyetjet që ra më shumë në sy ishte e lidhur pikërisht me jetën e saj personale. Duket se fëmijët ishin kuriozë të dinin nëse Tuna do të dëshiromte që përveç dy djemve, të kishte dhe një vajzë.

Këngëtarja u përgjigj duke thënë se do të kishte shumë dëshirë të kishte një vajzë.

“Kush ka vajza botën ka, janë shërbet për bakllava. Po ti do të doje të kishe një gocë?”

“Do ta mbyll me kaq. Jam shumë e lumtur me çunat e mi. Ndoshta s’është ide e keqe të ndrroj farën. Do të doja shumë të kisha një gocë. Gjithmonë e kam parë veten si mama çunash por do të doja shume te kisha dhe një vajzë”, u shpreh ajo. /tvklan.al