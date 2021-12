“Do ta kthej botën përmbys”, sipërmarrësja tregon premtimin ndaj të birit të sëmurë me tumor

22:34 18/12/2021

Ndonjëherë, në rrjedhën e jetës së përditshme, harrojmë të ndalojmë e të kujdesemi për veten apo të dëgjojmë trupin tonë. Shëndeti, kujdesi ndaj tij, është kryefjala e historisë së Arjana Sinanit, sipërmarrëses së ftuar në “E ardhmja është vajzë” në Klan Plus.

Aleksi është drita e syve të Arjanës e me zë të dridhur ajo rrëfen se prekja e tij nga tumori ishte t’i kthehej bota përmbys. Por në fakt, ishte Arjana ajo që gjeti forcën dhe kurajën që t’i kthente botës monedhën.

Arjana Sinani: Do doja që njerëzit të reflektonin dhe të ishin më të përgjegjshëm për shëndetin e tyre. Domethënë, nuk është e rëndësishme që kur të jesh në gradë të fundit, të kesh shqetësime në trupin tënd dhe atëherë të kujtohesh të shkosh të mjeku. Mendoj që këtë duhet ta bësh në mënyrë rigoroze, ne nuk e kemi si shoqëri të shkojmë te mjeku njëherë në vit edhe pa patur asnjë lloj gjëje.

Unë kam një histori shumë të hidhur së fundmi me djalin. Atij sigurisht i doli nga një kontroll rutinë që kam pak vite që jam siguruar në një kompani sigurimi dhe problemi ishte i madh. Për mua ishte i madh sepse mosha e tij, sigurisht ai duhet të ketë një jetë shumë më të mirë pas asaj ndërhyrjeje që iu bë, por ju siguroj që nëse nuk do kishte qenë ai kontroll që e kapi problemin në kohë, nuk e di ç’mund të ndodhte më vonë, nuk jam e sigurt që do ishte një gjë e keqe, por sigurisht që do të ishte shumë më e koklavitur se ç’është tani. Shyqyr çdo gjë doli me sukses, por mendoj sinqerisht që duhet patjetër të edukojmë veten dhe fëmijët tanë që ta bëjnë këtë gjë sepse jeta është shumë e shkurtër.

Ermira Çausholli: Do mund të më tregosh pak këtë pjesën e gjithë historisë, deri sot që kemi pasur një ndërhyrje të suksesshme? Si filloi?

Arjana Sinani: Edhe ai kishte një histori shumë të hidhur me shokun e vet, ndërroi jetë për shumë pak kohë, shumë i ri në moshë dhe unë që i thoja më parë shko bëje atë kontrollin, “po hë dhe ti se jam çun i ri, nuk kam asgjë”. Pas një peripecie të vogël kur ishte te vajza në Paris, kishte pasur një dhimbje gjatë natës,kur kthehet i thashë “atë kontrollin do ta bësh?”, po, do ta bëj” tha. Ndërkohë më thotë që “më bëri një eko abdominale, më pa një formacion, e ke në shpretkë, thuaji mamit që të vijë dhe të bisedojmë”. Shkova të nesërmen dhe më thotë që “e mira është të kaloni në një rezonancë, mundësisht një rezonancë me kontrast” dhe kur ndodhesh përpara këtij fakti, për mua ishte fundi i botës. Gjithsesi kjo pjesë kaloi, na u dha sugjerim të bënim dhe një skaner, në një moment më dukej sikur po më shikonte dhe po më thoshte “ç’do bësh për mua?” dhe unë i thashë që “botën do ta kthej përmbys”./tvklan.al